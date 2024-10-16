CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’ı Cezaevi’nde Ziyaret Edecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’ı Cezaevi’nde Ziyaret Edecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 21 Ekim’de Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edeceği öğrenildi.
Kaynak: Halk TV
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret edecek.
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Halk TV’de yer alan habere göre ziyaret 21 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Görüşmenin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşmasının ardından başlayan ‘çözüm süreci’ tartışmalarının ardından yaşanacak olması dikkat çekti.
Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlulları ve Tuncer Bakırhan ise bugün Figen Yüksekdağ’ı yarın (17 Ekim) Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek.
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