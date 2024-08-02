Görüş Bildir
Haberler
Gündem
CHP'den AKP'nin Erişilemeyen Instagram Hikayesine '22 Yıl' Göndermesi

CHP'den AKP'nin Erişilemeyen Instagram Hikayesine '22 Yıl' Göndermesi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.08.2024 - 22:16

Türkiye'nin gündemi, erişimi engellenen Instagram oldu. BTK kararı ile 58 milyon kullanıcısı bulunan Instagram, Cuma günü saat 03.00 itibariyle erişime kapatıldı. 

CHP, AKP'nin 'erişilemeyen' Instagram hikayesi üzerinden göndermeli bir paylaşımda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

BTK, ülkemizde yaklaşık 58 milyon kullanıcısı bulunan Instagram'a erişimi engelledi.

BTK, ülkemizde yaklaşık 58 milyon kullanıcısı bulunan Instagram'a erişimi engelledi.

2 Ağustos Cuma günü saat 03.00'den itibaren getirilen erişim engeline, vatandaşlardan tepki yağdı. Mobil mağazalarda ise VPN uygulamarı üst sıraya yükseldi.

Instagram'ın kapatılmasına tepki gösteren Barolar Birliği, “Instagram’ın kapatılması ölçüsüz bir tedbirdir." açıklamasında bulunurken muhalefet partilerinden de tepkiler yükseldi.

Instagram'ın kapatılmasına tepki gösteren Barolar Birliği, “Instagram’ın kapatılması ölçüsüz bir tedbirdir." açıklamasında bulunurken muhalefet partilerinden de tepkiler yükseldi.

"Instagram bir an önce açılmalı" diyen Ekrem İmamoğlu ise aşağıdaki açıklamada bulundu;

"Instagram bir an önce açılmalı" diyen Ekrem İmamoğlu ise aşağıdaki açıklamada bulundu;

Sosyal medya; her kesimin ticaret, haberleşme dahil birçok amaçla kullandığı bir platformdur. Bir sabah tüm ülkenin kullandığı bir mecranın keyfi olarak kapanması kabul edilemez. Instagram bir an önce açılmalı, iletişimden sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı.

CHP'nin X hesabı üzerinden ise AKP'nin Instagram hikayesini hedef alan bir paylaşım yapıldı.

CHP'nin X hesabı üzerinden ise AKP'nin Instagram hikayesini hedef alan bir paylaşım yapıldı.
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın