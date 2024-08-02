CHP'den AKP'nin Erişilemeyen Instagram Hikayesine '22 Yıl' Göndermesi
CHP'den AKP'nin Erişilemeyen Instagram Hikayesine '22 Yıl' Göndermesi
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BTK, ülkemizde yaklaşık 58 milyon kullanıcısı bulunan Instagram'a erişimi engelledi.
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Instagram'ın kapatılmasına tepki gösteren Barolar Birliği, “Instagram’ın kapatılması ölçüsüz bir tedbirdir." açıklamasında bulunurken muhalefet partilerinden de tepkiler yükseldi.
"Instagram bir an önce açılmalı" diyen Ekrem İmamoğlu ise aşağıdaki açıklamada bulundu;
CHP'nin X hesabı üzerinden ise AKP'nin Instagram hikayesini hedef alan bir paylaşım yapıldı.
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