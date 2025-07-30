Chobani Kimin? Fenerbahçe'nin Yeni Sponsoru Chobani Yoğurt Sahibi Kim, Nereli?
Fenerbahçe, ABD'li gıda şirketi Chobani ile 'stadyum isim' ve 'Avrupa forma göğüs sponsorluğu' anlaşması yaptı. Fenerbahçe'nin stadının yeni ismi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi oldu. Yapılan anlaşmanın ardından Fenerbahçeli taraftarların yaptığı araştırmalar ise arttı.
Peki Chobani nedir, ne demek? Chobani markasının sahibi kim?
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Chobani Yoğurt Kimin?
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Chobani Yoğurt Hangi Ülkenin?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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