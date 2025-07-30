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Chobani Kimin? Fenerbahçe'nin Yeni Sponsoru Chobani Yoğurt Sahibi Kim, Nereli?

Chobani Kimin? Fenerbahçe'nin Yeni Sponsoru Chobani Yoğurt Sahibi Kim, Nereli?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.07.2025 - 17:39

Fenerbahçe, ABD'li gıda şirketi Chobani ile 'stadyum isim' ve 'Avrupa forma göğüs sponsorluğu' anlaşması yaptı. Fenerbahçe'nin stadının yeni ismi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi oldu. Yapılan anlaşmanın ardından Fenerbahçeli taraftarların yaptığı araştırmalar ise arttı. 

Peki Chobani nedir, ne demek? Chobani markasının sahibi kim?

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Chobani Yoğurt Kimin?

Chobani Yoğurt Kimin?

Chobani yoğurt sahibi Hamdi Ulukaya'dır. Hamdi Ulukaya, süt hayvancılığı yapan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İngilizce öğrenmek için ABD'ye giden Ulukaya, daha sonra New York Eyalet Üniversitesi’nde işletme dersleri almış ve iş hayatına ilk adımını atmıştır. 

2005 yılında kapatılan bir yoğurt markasını satın alan Ulukaya, ABD pazarına süzme yoğurt ile giriş yapmıştır ve şimdi milyon dolarlık bir şirketin sahibidir.

Chobani Sahibi Nereli?

Chobani yoğurt markasının sahibi Hamdi Ulukaya, aslen Erzincanlıdır.

Chobani Yoğurt Hangi Ülkenin?

Chobani Yoğurt Hangi Ülkenin?

Chobani yoğurt markası, ABD'de kurulmuş bir markadır. Chobani, geleneksel yoğurttan daha yüksek protein içeriğine sahip kalın kıvamlı bir yoğurt türü satar ve bu yoğurt türünü Yunan yoğurdu (Greek yogurt) olarak bilinir. Bu ürünü ABD'de popülerleştiren markalardan birisi de Chobani'dir. 

Chobani süt içermeyen vegan yoğurt ve yulaf sütü gibi bitki bazlı ürünler de üretir. 

Chobani Yoğurt Türkiye'de Var mı? 

Chobani ürünlerinin Türkiye'de marketlerde satışı yoktur, online olarak bazı siteler üzerinden satın alabilirsiniz.

Chobani Ne Demek, Anlamı Ne?

Chobani Ne Demek, Anlamı Ne?

Chobani kelimesi Türkçede 'Çoban' anlamına gelir. Chobani markasının sahibi Hamdi Ulukaya, markasının ismini 'çoban' kelimesinin bir varyasyonu olarak seçmiştir. Marka ismi, İngilizce telaffuza daha uygun hale getirilmiştir.

Chobani ismi, Ulukaya'nın çocukluğunda koyun ve keçi yetiştirip ailesiyle peynir yapmasından gelir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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