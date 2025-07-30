Chobani Kimin? Fenerbahçe'nin Yeni Sponsoru Chobani Yoğurt Sahibi Kim, Nereli?

Chobani yoğurt markası, ABD'de kurulmuş bir markadır. Chobani, geleneksel yoğurttan daha yüksek protein içeriğine sahip kalın kıvamlı bir yoğurt türü satar ve bu yoğurt türünü Yunan yoğurdu (Greek yogurt) olarak bilinir. Bu ürünü ABD'de popülerleştiren markalardan birisi de Chobani'dir.

Chobani süt içermeyen vegan yoğurt ve yulaf sütü gibi bitki bazlı ürünler de üretir.

Chobani Yoğurt Türkiye'de Var mı?

Chobani ürünlerinin Türkiye'de marketlerde satışı yoktur, online olarak bazı siteler üzerinden satın alabilirsiniz.