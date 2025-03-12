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CFMOTO Motosiklet Fiyat Listesi Mart 2025: Naked, Sport Racing, Classic ve Multi Touring Güncel Fiyatlar

CFMOTO Motosiklet Fiyat Listesi Mart 2025: Naked, Sport Racing, Classic ve Multi Touring Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.03.2025 - 15:25

Ülkemizde ulaşım aracı olarak motosikletlere duyulan ilgi arttı. 1989 yılında Çin'de kurulan ve şu anda 70 ülkede hizmet veren CFMOTO, ülkemizde de tercih edilen bir marka haline geldi. 2011 yılında Türkiye pazarına giriş yapan CFMOTO, Uğur Motorlu Araçlar bünyesinde faaliyet gösteriyor. ATV, UTV ve motosiklet modelleri dikkat çekiyor. CFmoto Mart ayı fiyat listeleri de yayınlandı.

Peki, CFMOTO 250 sr, 450 sr, 250 nk, 450 nk ne kadar?

İşte, CFMOTO Mart ayı motor fiyatları.

Kaynak

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CFMOTO Motor Fiyat Listesi

CFMOTO Motor Fiyat Listesi

CFMOTO markasının en uygun fiyatlı modeli olan Classic 250 CL-X, 178.800  liradan satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

CFMOTO Naked Fiyat Listesi Mart 2025

CFMOTO Naked Fiyat Listesi Mart 2025

2024 model

  • Naked 250NK 179.990 TL

  • Naked 450NK 349.845 TL

  • Naked 650NK 399.130 TL

2025 model 

  • Naked 250NK 206.990 TL

  • Naked 450NK 388.330 TL

CFMOTO Sport Racing Fiyat Listesi Mart 2025

CFMOTO Sport Racing Fiyat Listesi Mart 2025

2024 model

  • Sport Racing 250SR 199.970 TL

  • Sport Racing 450SR 360.295 TL

2025 model

  • Sport Racing 250SR 229.965 TL

  • Sport Racing 450SR 399.930 TL

CFMOTO Classic Fiyat Listesi Mart 2025

CFMOTO Classic Fiyat Listesi Mart 2025

  • Classic 250 CL-X 178.800 TL

  • Classic 450 CL-C 399.763 TL

  • Classic 700 CL-X 1 HERITAGE 447.950 TL

  • Classic 700 CL-X 1 SPORT 449.350 TL

CFMOTO Multi touring Fiyat Listesi Mart 2025

CFMOTO Multi touring Fiyat Listesi Mart 2025

  • Multi touring 450 MT 418.800 TL

  • Multi touring 650 MT çantalı 435.750 TL

  • Multi touring 700 MT 498.750 TL

  • Multi touring 800 MT Touring çantalı 773.450 TL

  • Multi touring 800 MT Sport çantalı 790.350 TL

2025 model

  • Multi touring 450 MT 464.880 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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