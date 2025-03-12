CFMOTO Motosiklet Fiyat Listesi Mart 2025: Naked, Sport Racing, Classic ve Multi Touring Güncel Fiyatlar
CFMOTO Motosiklet Fiyat Listesi Mart 2025: Naked, Sport Racing, Classic ve Multi Touring Güncel Fiyatlar
Ülkemizde ulaşım aracı olarak motosikletlere duyulan ilgi arttı. 1989 yılında Çin'de kurulan ve şu anda 70 ülkede hizmet veren CFMOTO, ülkemizde de tercih edilen bir marka haline geldi. 2011 yılında Türkiye pazarına giriş yapan CFMOTO, Uğur Motorlu Araçlar bünyesinde faaliyet gösteriyor. ATV, UTV ve motosiklet modelleri dikkat çekiyor. CFmoto Mart ayı fiyat listeleri de yayınlandı.
Peki, CFMOTO 250 sr, 450 sr, 250 nk, 450 nk ne kadar?
İşte, CFMOTO Mart ayı motor fiyatları.
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CFMOTO Motor Fiyat Listesi
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CFMOTO Naked Fiyat Listesi Mart 2025
CFMOTO Sport Racing Fiyat Listesi Mart 2025
CFMOTO Classic Fiyat Listesi Mart 2025
CFMOTO Multi touring Fiyat Listesi Mart 2025
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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