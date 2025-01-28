Cezaevinde Talep: Yüksel Güran Rüyasında Narin’i Görmek İçin Sürekli Uyuyormuş
Cezaevinde Talep: Yüksel Güran Rüyasında Narin’i Görmek İçin Sürekli Uyuyormuş
Diyarbakır’da korkunç şekilde hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan anne Yüksel Güran’ın, okuma yazma öğrenmek için cezaevi yönetiminden talepte bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca cezasını tek kişilik koğuşta çeken Güran’ın, kızı Narin’i rüyasında görebilmek için sık sık uyuduğu öğrenildi.
Kaynak: Sabah
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Narin Güran’ın öldürülmesi sebebiyle anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Narin’i dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
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Sabah Gazetesi’nden Hüseyin Kaçar’ın haberine göre, yüksek güvenlikli Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde cezasını çeken anne Yüksel Güran’ın cezaevi yönetiminden talebi oldu.
Yargılama esnasında da okuma yazma bilmediği sebebiyle bazı sorulara cevap veremeyen anne Güran, okuma yazma öğrenmek için cezaevi yönetiminden talepte bulundu. Cezaevi müdürlüğünün talebi değerlendirdiği öğrenildi.
Öte yandan tek kişilik koğuşta kalan Yüksel Güran’ın, Narin Güran’ı rüyasında görmek için sık sık uyuduğu da ifade edildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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