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Cem Uzan Trump’a Gibi Dizisinin Repliğiyle Mesaj Yolladı: "Yahşı Günde Yar Yahşıdır Yaman Günde Yetiş Gardaş"

Cem Uzan Trump’a Gibi Dizisinin Repliğiyle Mesaj Yolladı: "Yahşı Günde Yar Yahşıdır Yaman Günde Yetiş Gardaş"

Donald Trump Cem Uzan
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
14.07.2024 - 13:05

Yurt dışında yaşayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suikast girişimine uğramasıyla ilgili sosyal medyada hesabından paylaşım yaptı. Trump ile fotoğrafını paylaşan Cem Uzan, Gibi dizisinin efsane repliklerinden birini kullandı: “Yahşı günde yar yahşıdır, yaman günde yetiş gardaş.”

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Yurt dışında yaşayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, ABD'deki seçim kampanyası sırasında eski Başkanı Donald Trump'ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

Yurt dışında yaşayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, ABD'deki seçim kampanyası sırasında eski Başkanı Donald Trump'ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

“Yahşı günde yar yahşıdır, yaman günde yetiş gardaş" ifadelerini kullanan Uzan, "Dostum" dediği Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

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