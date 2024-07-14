Cem Uzan Trump’a Gibi Dizisinin Repliğiyle Mesaj Yolladı: "Yahşı Günde Yar Yahşıdır Yaman Günde Yetiş Gardaş"

Yurt dışında yaşayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suikast girişimine uğramasıyla ilgili sosyal medyada hesabından paylaşım yaptı. Trump ile fotoğrafını paylaşan Cem Uzan, Gibi dizisinin efsane repliklerinden birini kullandı: “Yahşı günde yar yahşıdır, yaman günde yetiş gardaş.”