Cem Küçük Yazdı: “Murat Çalık ve Ayşe Barım Tahliye Edilsin”
AKP’ye yakınlığıyla bilinen yazar Cem Küçük, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın, tedavilerine devam edebilmeleri için tahliye edilmeleri gerektiğini yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rahatsızlıkları nedeniyle sık sık hastaneye sevk edilen Ayşe Barım ve Murat Çalık hakkında yazı yazan Cem Küçük şu ifadeleri kullandı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın