5 Katlı Binanın Çatısını 463 Basamakla Doldurdular
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Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde bulunan Prestige Üniversitesi kampüsü, mimari dünyasında eşine az rastlanır bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Sanjay Puri Architects tarafından tasarlanan 5 katlı dev üniversite binası, sıra dışı çatısıyla görenlerin dikkatini çekiyor.
İşte detaylar...
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Binanın en belirleyici özelliği; 9.000 metrekarelik yürünebilir alan üzerine kurulu, tam 463 basamaklı platformdan oluşan çatısı.
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Kuzey noktasından yükselerek 28 metre yüksekliğe ulaşan 30.800 metrekarelik bu yapı, işlevselliği ve sürdürülebilirliği bir arada sunuyor:
Çok amaçlı mimarisiyle öne çıkan binanın iç mekan dağılımı ise şu şekilde planlandı:
Projenin arkasındaki mimarlık stüdyosunun kurucusu Sanjay Puri, tasarımla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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