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5 Katlı Binanın Çatısını 463 Basamakla Doldurdular

5 Katlı Binanın Çatısını 463 Basamakla Doldurdular

Hindistan
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 15:34
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Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde bulunan Prestige Üniversitesi kampüsü, mimari dünyasında eşine az rastlanır bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Sanjay Puri Architects tarafından tasarlanan 5 katlı dev üniversite binası, sıra dışı çatısıyla görenlerin dikkatini çekiyor.

İşte detaylar...

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Binanın en belirleyici özelliği; 9.000 metrekarelik yürünebilir alan üzerine kurulu, tam 463 basamaklı platformdan oluşan çatısı.

Binanın en belirleyici özelliği; 9.000 metrekarelik yürünebilir alan üzerine kurulu, tam 463 basamaklı platformdan oluşan çatısı.

Hindistan’ın geleneksel 'basamaklı kuyularından' (stepwells) ilham alınarak tasarlanan bu kademeli çatı, hem öğrencilerin dinlenip ders çalışabileceği sosyal alanlar sunuyor hem de 9.000 kişiye kadar ev sahipliği yapabilen devasa bir açık hava oditoryumu olarak kullanılabiliyor.

Kuzey noktasından yükselerek 28 metre yüksekliğe ulaşan 30.800 metrekarelik bu yapı, işlevselliği ve sürdürülebilirliği bir arada sunuyor:

Kuzey noktasından yükselerek 28 metre yüksekliğe ulaşan 30.800 metrekarelik bu yapı, işlevselliği ve sürdürülebilirliği bir arada sunuyor:

  • Doğal İklimlendirme: Binanın tabanında yer alan sığ havuz, yapının pasif olarak soğutulmasına yardımcı oluyor.

  • Işık ve Havalandırma: Zemin kat boyunca uzanan diyagonal 'iç mekan sokağı' ve avlular sayesinde, yapay aydınlatma ve klima kullanımına olan ihtiyaç minimuma indiriliyor.

  • Erişilebilirlik: Çatıdaki dört ayrı terasa tekerlekli sandalye asansörleriyle erişim imkanı sağlanıyor.

Çok amaçlı mimarisiyle öne çıkan binanın iç mekan dağılımı ise şu şekilde planlandı:

Çok amaçlı mimarisiyle öne çıkan binanın iç mekan dağılımı ise şu şekilde planlandı:

  • Zemin Kat: 700 kişilik kafe, kapalı konferans salonu, üniversitenin idari ofisleri ve rekreasyon avluları.

  • Birinci Kat: Alt kattaki iç sokağı köprüyle geçen geniş kütüphane.

  • İkinci ve Üçüncü Kat: Toplam 45 adet modern derslik.

  • En Üst Kat: Fakülteye ait tüm idari tesisler.

Projenin arkasındaki mimarlık stüdyosunun kurucusu Sanjay Puri, tasarımla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Projenin arkasındaki mimarlık stüdyosunun kurucusu Sanjay Puri, tasarımla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Bu kampüs tamamlandığında 3.000'den fazla öğrenciye eğitim vereceği için, basamaklı çatı katının tamamının öğrencilerin bir arada bulunacağı açık bir oditoryum olarak kullanılmasını öngördük. Ayrıca bu teraslar sosyal etkileşim, ders çalışma ve dinlenme alanları olarak da işlev görüyor. Kolej, burada Bağımsızlık Günü bayrak törenlerinden açık derslere ve oyunlara kadar pek çok etkinlik düzenledi.'

1992 yılında Mumbai'de kurulan Sanjay Puri Architects, bu projeyle geleneksel Hint mimarisi ögelerini modern eğitim alanlarına entegre etmedeki başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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