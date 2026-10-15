5 Katlı Binanın Çatısını 463 Basamakla Doldurdular

'Bu kampüs tamamlandığında 3.000'den fazla öğrenciye eğitim vereceği için, basamaklı çatı katının tamamının öğrencilerin bir arada bulunacağı açık bir oditoryum olarak kullanılmasını öngördük. Ayrıca bu teraslar sosyal etkileşim, ders çalışma ve dinlenme alanları olarak da işlev görüyor. Kolej, burada Bağımsızlık Günü bayrak törenlerinden açık derslere ve oyunlara kadar pek çok etkinlik düzenledi.'

1992 yılında Mumbai'de kurulan Sanjay Puri Architects, bu projeyle geleneksel Hint mimarisi ögelerini modern eğitim alanlarına entegre etmedeki başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.