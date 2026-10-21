Çarşamba Günü Hangi Diziler Var? 21 Ekim Yeraltı, Sevdan Bir Ateş ve Lille–Galatasaray Yayın Akışı

NOW’da Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

NOW’da çarşamba akşamı Yeraltı var. Dizinin 2. sezon 3. bölümü saat 20.00’de başlıyor. NOW’un bölüm özetine göre Sultan’ın Haydar Ali ile yaptığı anlaşma iki ailenin kaderini etkileyecek bir kırılmayı başlatırken, Bozo yeraltından gelecek işareti bekliyor. Gece 00.00’da Sevdam Karadeniz yayınlanacak.

Show TV’de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

Show TV’de çarşamba akşamının dizisi Sevdan Bir Ateş. Dizinin 7. bölümü saat 20.00’de yeni bölümle başlıyor. Fragmanda Leyla’nın Hüma’nın Mirza’nın kızı olduğunu söylemesi, Mirza’nın Hüma’ya “Sen benim kızımsın” demesi ve Vuslat’ın Leyla’yı mezarlıkta yakalaması öne çıkıyor. Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın başrolde olduğu dizinin ardından 00.15’te Kızılcık Şerbeti tekrarı var.

TRT 1’de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

TRT 1’de çarşamba akşamı dizi yerine Şampiyonlar Ligi var. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille–Galatasaray karşılaşması saat 19.45’te başlayacak. Ardından 21.55’te Taşacak Bu Deniz tekrarı yayınlanacak, gece 01.25’te ise Mehmed: Fetihler Sultanı tekrarı var.