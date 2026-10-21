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Çarşamba Günü Hangi Diziler Var? 21 Ekim Yeraltı, Sevdan Bir Ateş ve Lille–Galatasaray Yayın Akışı

Çarşamba Günü Hangi Diziler Var? 21 Ekim Yeraltı, Sevdan Bir Ateş ve Lille–Galatasaray Yayın Akışı

yayın akışı
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 10:26
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Çarşamba akşamı televizyon başına geçecekler için diziler hakkında merak edilenleri araştırdık. 21 Ekim Çarşamba günü hangi diziler var? Yeraltı ve Sevdan Bir Ateş’in yeni bölümleri saat kaçta başlıyor, TRT 1’de Lille–Galatasaray maçı kaçta? ATV’de dizi yerine ne var, Altı Üstü İstanbul bu akşam tekrar mı ediliyor? İşte Çarşamba akşamının yayın akışı

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21 Ekim Çarşamba Akşamı Hangi Diziler Var?

21 Ekim Çarşamba Akşamı Hangi Diziler Var?

NOW’da Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

NOW’da çarşamba akşamı Yeraltı var. Dizinin 2. sezon 3. bölümü saat 20.00’de başlıyor. NOW’un bölüm özetine göre Sultan’ın Haydar Ali ile yaptığı anlaşma iki ailenin kaderini etkileyecek bir kırılmayı başlatırken, Bozo yeraltından gelecek işareti bekliyor. Gece 00.00’da Sevdam Karadeniz yayınlanacak.

Show TV’de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

Show TV’de çarşamba akşamının dizisi Sevdan Bir Ateş. Dizinin 7. bölümü saat 20.00’de yeni bölümle başlıyor. Fragmanda Leyla’nın Hüma’nın Mirza’nın kızı olduğunu söylemesi, Mirza’nın Hüma’ya “Sen benim kızımsın” demesi ve Vuslat’ın Leyla’yı mezarlıkta yakalaması öne çıkıyor. Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın başrolde olduğu dizinin ardından 00.15’te Kızılcık Şerbeti tekrarı var.

TRT 1’de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

TRT 1’de çarşamba akşamı dizi yerine Şampiyonlar Ligi var. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille–Galatasaray karşılaşması saat 19.45’te başlayacak. Ardından 21.55’te Taşacak Bu Deniz tekrarı yayınlanacak, gece 01.25’te ise Mehmed: Fetihler Sultanı tekrarı var.

Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?

Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?

Diğer kanallara da göz atalım 👇

ATV’de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

ATV’de çarşamba akşamı dizi yok. Kanal saat 20.00’de Esra Erol’un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasını yayınlıyor. Gece 23.40’ta Altı Üstü İstanbul’un 17. bölümü ekrana gelecek.

Kanal D’de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

Kanal D’de çarşamba akşamı yeni dizi bölümü yok. 20.00’de Uzak Şehir tekrarı yayınlanıyor. Gece 23.15’te Haysiyet tekrarı var.

Star TV’de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

Star TV’nin çarşamba akşamı akışında 20.00’de, 22.30’da ve 00.30’da yerli dizi tekrarı ya da sinema kuşağı yer alıyor.

TV8’de Çarşamba Günü Hangi Program Var?

TV8’de çarşamba akşamı MasterChef Türkiye yayınlanıyor. Yarışmanın yeni bölümü saat 20.00’de başlayacak.

Yeraltı Hangi Gün Yayınlanıyor?

Yeraltı Hangi Gün Yayınlanıyor?

Yeraltı, 2. sezonuyla her çarşamba akşamı saat 20.00’de NOW’da yeni bölümle izleyiciyle buluşuyor. Dizi, 7 Ekim’de ikinci sezonuna başladı. Deniz Can Aktaş, Sümeyye Aydoğan, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu kadrodaki yerini korurken, yeni sezonda İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer diziye katıldı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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