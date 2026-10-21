Çarşamba Günü Hangi Diziler Var? 21 Ekim Yeraltı, Sevdan Bir Ateş ve Lille–Galatasaray Yayın Akışı
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Çarşamba akşamı televizyon başına geçecekler için diziler hakkında merak edilenleri araştırdık. 21 Ekim Çarşamba günü hangi diziler var? Yeraltı ve Sevdan Bir Ateş’in yeni bölümleri saat kaçta başlıyor, TRT 1’de Lille–Galatasaray maçı kaçta? ATV’de dizi yerine ne var, Altı Üstü İstanbul bu akşam tekrar mı ediliyor? İşte Çarşamba akşamının yayın akışı…
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21 Ekim Çarşamba Akşamı Hangi Diziler Var?
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Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?
Yeraltı Hangi Gün Yayınlanıyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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