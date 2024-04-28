Capcom Bazı Oyunlarını Steam'den Kaldırıyor: Almak İsteyenler Elini Çabuk Tutsun!
Capcom Bazı Oyunlarını Steam'den Kaldırıyor: Almak İsteyenler Elini Çabuk Tutsun!
Resident Evil serisiyle bildiğimiz Capcom, bazı oyunlarını Steam mağazasından kaldırmayı planlıyor. Konuyla ilgili açıklamalar ise oyunların sayfalarında yer alıyor.
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Capcom bazı oyunlarını Steam'den kaldırıyor.
Dark Void ve Dark Void Zero kaldırılıyor.
8 Mayıs gününde satıştın kaldırılacak.
Peki bu oyunlar neden kaldırılıyor?
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