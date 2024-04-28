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Capcom Bazı Oyunlarını Steam'den Kaldırıyor: Almak İsteyenler Elini Çabuk Tutsun!

Capcom Bazı Oyunlarını Steam'den Kaldırıyor: Almak İsteyenler Elini Çabuk Tutsun!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 10:16

Resident Evil serisiyle bildiğimiz Capcom, bazı oyunlarını Steam mağazasından kaldırmayı planlıyor. Konuyla ilgili açıklamalar ise oyunların sayfalarında yer alıyor.

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Capcom bazı oyunlarını Steam'den kaldırıyor.

Capcom bazı oyunlarını Steam'den kaldırıyor.

Resident Evil, Street Fighter ve daha birçok oyun serisiyle karşımıza çıkan Capcom, 3 oyununu Steam üzerinden kaldırıyor. Bu oyunlar eski yapımlar olsa bile kaldırılma sebepleri net bir şekilde açıklanmadı.

Dark Void ve Dark Void Zero kaldırılıyor.

Dark Void ve Dark Void Zero kaldırılıyor.

2010 yılında çıkan ve oyuncular tarafından ortalama bir oyun olarak görülen Dark Void ve hemen ardından çıkan Dark Void Zero, süresiz bir şekilde Steam'den kaldırılacak. Bu oyunları ise Flock! isimli bir bulmaca oyunu takip edecek.

8 Mayıs gününde satıştın kaldırılacak.

8 Mayıs gününde satıştın kaldırılacak.

8 Mayıs tarihinden sonra bir daha satın alınamayacak bu oyunları daha önceden kütüphanesine ekleyen kullanıcılar ise dilediği zaman indirip oynama şansına sahip olacak.

Peki bu oyunlar neden kaldırılıyor?

Peki bu oyunlar neden kaldırılıyor?

Capcom tarafından kesin bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu oyunları satın almak isteyenler için indirim dönemini de başlatmış durumda. 8 Mayıs tarihine kadar bu oyunları indirimli bir şekilde kütüphaneye ekleme şansınız bulunuyor.

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