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Cansu Canan Özgen Kimdir? Sunucu Cansu Canan Özgen Çalıştığı Kanallar ve Kariyer Hayatı

Cansu Canan Özgen Kimdir? Sunucu Cansu Canan Özgen Çalıştığı Kanallar ve Kariyer Hayatı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 15:13

Televizyon sunucusu, gazeteci ve yazar kimlikleriyle tanınan Cansu Canan Özgen, son günlerde çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. 2012 yılından beri ekranlarda yerini alan başarılı ve sevilen sunucunun kim olduğu merak ediliyor. Peki, Cansu Canan Özgen kimdir? Hangi kanallarda çalıştı?

İşte, detaylar...

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Cansu Canan Özgen Kimdir?

Cansu Canan Özgen Kimdir?

Cansu Canan Özgen, 23 Eylül 1989 yılında polis bir babanın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Eyüpsultan'da doğup büyüyen Özgen'in annesi Zeynep Atasever, Erzurumlu babası Murat Özgen ise Selanik Göçmenidir. Özgen, aynı zamanda ünlü oyuncu Vildan Atasever'in yeğenidir.

Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Cansu Canan Özgen, Bayrampaşa Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Güzel sunucu, lisans eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Cansu Canan Özgen'in Kariyeri

Cansu Canan Özgen'in Kariyeri

Cansu Canan Özgen, eğitim hayatının ardından staj döneminde, kömür madenine yeraltında çalıştıktan sonra bu işin kendisine göre olmadığına karar verdi. Bunun üzerine 'Dialog İletişim'den Spikerlik-Sunuculuk eğitimi aldı. Aynı zamanda fanatik Beşiktaşlı olan Cansu Canan Özgen, diksiyon kurusuna giderken stajyerlik yaptığı Beşiktaş TV’de uzun süre program yaptı.

Özgen, 2012 yılında Habertürk’e gece spikerliğine başladı. Yetenekli sunucu burada geceleri spikerlik yapıp sabah okula gidiyordu.

2013 yılından Habertürk'ten ayrıldığı 2018 yılına kadar ‘Öteki Gündem’ adlı programın sunuculuğunu yaptı.

2013 yılından Habertürk'ten ayrıldığı 2018 yılına kadar ‘Öteki Gündem’ adlı programın sunuculuğunu yaptı.

Buradan önce A Haber Kanalı'na geçen Özgen, daha sonra A Para kanalına geçti ve Cuma geceleri yayınlanan 'Gündem Dışı' programı ile ekranlarda yerini aldı. 

1 Ağustos 2019 yılında ise A Para kanalından ayrılan Özgen, TV8'e geçerek '8'de Bugün' programıyla dikkatleri üzerine çekti. 2021 yılında 'Cansu Canan Özgen'le 40' programını sundu. Güzel sunucu şimdilerde tv100 ekranlarında 'Hayata Dair' programının sunuculuğunu üstleniyor. Ve 2017 yılından beri kendi YouTube kanalında yayınlar yapıyor.

Cansu Canan Özgen Evli mi?

Cansu Canan Özgen Evli mi?

Cansu Canan Özgen, eski basketbol oyuncusu ve Gaziantepspor basketbol takımı yardımcı antrenörü Erden Eryüz ile 15 Temmuz 2020 tarihinde dünyaevine girdi. Çiftin bir de 'Ali Veysel' adında oğlu oldu.

Cansu Canan Özgen'in Kitapları

Cansu Canan Özgen'in Kitapları

  • 2018 - Türklerin Büyükleri (Birçok konuğu ile birlikte)

  • 2018 - Türklerin Serüveni (Birçok konuğu ile birlikte)

  • 2018 - Küresel Düzenin Şifreleri (Ramazan Kurtoğlu ile birlikte)

  • 2017 - Selçuklu'nun Şifreleri (Talha Uğurluel ile birlikte)

  • 2015 - Osmanlı’nın Şifreleri (Talha Uğurluel ile birlikte)

  • 2021 - Dalgakıran

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