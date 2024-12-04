Canlı Yayında Pedofili İtirafları! Savcılıktan Gaga Bulut ve Pedofili Zanlısına Soruşturma
Canlı Yayında Pedofili İtirafları! Savcılıktan Gaga Bulut ve Pedofili Zanlısına Soruşturma
‘Gaga Bulut’ adıyla tanınan ‘sosyal medya fenomeni’ Bulut Altuğ’un başına bir kez daha belaya girdi. Gaga Bulut’un canlı yayınına aldığı pedofili zanlısının anlattıklarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti... Gaga Bulut’un canlı yayınına aldığı ve 40 yaşında olduğunu belirten zanlı, 13 yaşında bir erkek çocuğu nasıl istismar ettiğini açıkladı. Başsavcılık, Gaga Bulut adıyla tanınan Bulut Altuğ ve pedofili zanlısı hakkında soruşturma başlattı.
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Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut olarak tanınan Bulut Altuğ'un bir canlı yayını sırasında, 40 yaşındaki bir kişinin 13 yaşındaki bir erkek çocuğuna yönelik istismarda bulunduğunu itiraf ettiği iddiasıyla ilgili harekete geçildi...
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Bulut’un yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu olduğu, son yayımlanan video nedeniyle hakkında ek bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Ayrıca, yayına aldığı tecavüzcünün kimliğinin tespit edildiği ve bu kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda Gaga Bulut ve yayına katılan pedofili sapık ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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