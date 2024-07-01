Canlı Yayında Ölümden Döndü! Twitch Yayıncısı Kazaya Ramak Kalan Anları Saniye Saniye Kaydetti
Canlı Yayında Ölümden Döndü! Twitch Yayıncısı Kazaya Ramak Kalan Anları Saniye Saniye Kaydetti
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Güçlü rakiplerinin karşısında hala popülerliğini koruyan Twitch elbette oyun yayınlarıyla öne çıkıyor ancak platformda hemen her konuda yayınlara rastlamak mümkün.
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Bisiklet turu esnasında canlı yayına geçen bir Twitch yayıncısı ise ölümcül bir kazanın eşiğinden dönülen korkunç anları saniye saniye kaydetti.
Gruptaki bir bisikletçi kaza yaparak yere düştüğünde karşı şeritten gelen arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
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