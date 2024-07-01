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Canlı Yayında Ölümden Döndü! Twitch Yayıncısı Kazaya Ramak Kalan Anları Saniye Saniye Kaydetti

Canlı Yayında Ölümden Döndü! Twitch Yayıncısı Kazaya Ramak Kalan Anları Saniye Saniye Kaydetti

Croft
Croft - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 17:36

Genelde oyun yayınlarıyla öne çıksa da hemen her konuda yayınların yer aldığı Twitch'te bir felaketin eşiğinden dönülen anları saniye saniye kaydetti. Bisikletçi ölümcül bir kazadan yalnızca birkaç santimle kurtuldu.

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Güçlü rakiplerinin karşısında hala popülerliğini koruyan Twitch elbette oyun yayınlarıyla öne çıkıyor ancak platformda hemen her konuda yayınlara rastlamak mümkün.

Güçlü rakiplerinin karşısında hala popülerliğini koruyan Twitch elbette oyun yayınlarıyla öne çıkıyor ancak platformda hemen her konuda yayınlara rastlamak mümkün.

Oyunların haricinde yalnızca sohbetten, modaya, sanattan çok tartışmalı hot tub yayınlarına kadar pek çok farklı kategoride yayın yapılabilen platform kimi zaman skandallarının yanında 'kaydı olmasa inanmam' denilen şok anlara da sahne oluyor.

Bisiklet turu esnasında canlı yayına geçen bir Twitch yayıncısı ise ölümcül bir kazanın eşiğinden dönülen korkunç anları saniye saniye kaydetti.

Bisiklet turu esnasında canlı yayına geçen bir Twitch yayıncısı ise ölümcül bir kazanın eşiğinden dönülen korkunç anları saniye saniye kaydetti.

42 binden fazla takipçiye sahip olan TurunPug adlı yayıncı Finlandiya'daki bisiklet yarışı esnasında canlı yayına geçti. Grup sürüşü esnasında o anları kaydeden yayıncı gruptan bir kişinin ölümle burun buruna kaldığı anları da saniye saniye kaydetti.

Gruptaki bir bisikletçi kaza yaparak yere düştüğünde karşı şeritten gelen arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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