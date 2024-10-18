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Candaş Tolga Işık: “Aklımı Yitireceğim 'Yenidoğan Çetesi' Ne Allah Belanızı Versin Sizin”

Candaş Tolga Işık: “Aklımı Yitireceğim 'Yenidoğan Çetesi' Ne Allah Belanızı Versin Sizin”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.10.2024 - 17:03

Yenidoğan Çetesi skandalına bir tepki de gazeteci Candaş Tolga Işık’tan geldi. Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Aklımı yitireceğim 'Yenidoğan Çetesi' ne Allah belanızı versin sizin. Bidiğim hiçbir küfür, hiçbir hakaret yetmiyor bu kansızlara” dedi. 

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Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen Yenidoğan Çetesi skandalında detaylar büyüdükçe büyüyor.

Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen Yenidoğan Çetesi skandalında detaylar büyüdükçe büyüyor.

Herkesten gelen tepkilere gazeteci Candaş Tolga Işık’tan da tepki geldi.

Herkesten gelen tepkilere gazeteci Candaş Tolga Işık’tan da tepki geldi.

İşte Candaş Tolga Işık’ın paylaşımı:

İşte Candaş Tolga Işık’ın paylaşımı:
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