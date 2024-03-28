Call of Duty: Modern Warfare 3 Ve Warzone İçin Yeni Sezon Yakında Geliyor
Call of Duty: Modern Warfare 3 Ve Warzone İçin Yeni Sezon Yakında Geliyor
Call of Duty: Modern Warfare 3 Ve Warzone için yeni sezon tanıtımı geçtiğimiz saatlerde yapıldı. Bu sezon ile birlikte oyuna yeni haritalar, kozmetikler ve çok daha fazlası ekleniyor.
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Call of Duty: Modern Warfare 3 oyuncular tarafından pek sevilmemişti.
Modern Warfare 3 ve Warzone'un yeni sezonu için geri sayıma geçildi.
Bugüne kadar yapılacak en dolu güncelleme olacağı söyleniyor.
Tüm detayları görselde bulabilirsiniz;
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