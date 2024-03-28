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Call of Duty: Modern Warfare 3 Ve Warzone İçin Yeni Sezon Yakında Geliyor

Call of Duty: Modern Warfare 3 Ve Warzone İçin Yeni Sezon Yakında Geliyor

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 12:31

Call of Duty: Modern Warfare 3 Ve Warzone için yeni sezon tanıtımı geçtiğimiz saatlerde yapıldı. Bu sezon ile birlikte oyuna yeni haritalar, kozmetikler ve çok daha fazlası ekleniyor.

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Call of Duty: Modern Warfare 3 oyuncular tarafından pek sevilmemişti.

Call of Duty: Modern Warfare 3 oyuncular tarafından pek sevilmemişti.

10 Kasım 2023 tarihinde çıkan Call of Duty: Modern Warfare 3, özellikle senaryo kısmının aynı Warzone'a benzemesi sebebiyle oyuncular tarafından sıkça eleştirilmişti. Ancak çok oyunculu tarafta işler tam tıkırında gidiyor gibi görünüyor.

Modern Warfare 3 ve Warzone'un yeni sezonu için geri sayıma geçildi.

Modern Warfare 3 ve Warzone'un yeni sezonu için geri sayıma geçildi.

Yeni sezon 3 Nisan tarihinde oyunculara sunulacak. Sezon ile birlikte büyük bir güncelleme dosyasının sizleri beklediğini de hatırlatalım. Bu sezon içerisinde ne yenilikler var ve oyuncuları neler bekliyor gelin bir bakalım;

Sezonla birlikte gelecek silahlar ise 2 gün önce sızdırılmıştı:

Bugüne kadar yapılacak en dolu güncelleme olacağı söyleniyor.

Tüm detayları görselde bulabilirsiniz;

Tüm detayları görselde bulabilirsiniz;

Battle Pass ile birlikte gelecek yeni operatörlerin içerisinde en çok göze çarpan karakter ise kesinlikle Snoop Dogg oluyor. Ünlü rapçiyi oyunda görebilmek oldukça keyifli olacak. Aynı zamanda Modern Warfare 3 içerisine sezon ortasında yeni bir hikaye görevi de eklenecek.

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