Call of Duty: Black Ops 6 Hatalarla Boğuşuyor: Steam İncelemeleri Karışık
Call of Duty: Black Ops 6 Hatalarla Boğuşuyor: Steam İncelemeleri Karışık
Yılın en çok beklenen oyunlarından Call of Duty: Black Ops 6 geldi gelmesine ancak problemleri de beraberinde getirdi. Oyunun Steam incelemeleri ise karışık seviyesinde.
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Oyun dünyasının en büyük markalarından olan Call of Duty serisinin şimdilik son oyunu olan Black Ops 6 nihayet karşımızda.
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Call of Duty: Black Ops 6'nın bugları oyun incelemelerine de yansıdı.
Oyuncular farklı problemlerin üstesinden gelmek için çeşitli yöntemler denerken incelemelerin yalnızca %67'si olumlu.
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