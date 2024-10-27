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Call of Duty: Black Ops 6 Hatalarla Boğuşuyor: Steam İncelemeleri Karışık

Call of Duty: Black Ops 6 Hatalarla Boğuşuyor: Steam İncelemeleri Karışık

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 15:02

Yılın en çok beklenen oyunlarından Call of Duty: Black Ops 6 geldi gelmesine ancak problemleri de beraberinde getirdi. Oyunun Steam incelemeleri ise karışık seviyesinde.

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Oyun dünyasının en büyük markalarından olan Call of Duty serisinin şimdilik son oyunu olan Black Ops 6 nihayet karşımızda.

Oyun dünyasının en büyük markalarından olan Call of Duty serisinin şimdilik son oyunu olan Black Ops 6 nihayet karşımızda.

Treyarch tarafından geliştirilen ve hem pek çok oyuncu, hem de basın kuruluşları tarafından son yılların en iyi Call of Duty oyunu olarak gösterilen Black Ops 6 tüm bunlara rağmen Steam incelemelerinde 'karışık' barajına takıldı.

Call of Duty: Black Ops 6'nın bugları oyun incelemelerine de yansıdı.

Call of Duty: Black Ops 6'nın bugları oyun incelemelerine de yansıdı.

Steam'in çok satanlar listelerinin üst sıralarında kendine hızlıca yer bulmayı başaran Black Ops 6 buna karşın karışık incelemelerle boğuşuyor zira pek çok oyuncu oyunu kıran hatalardan mustarip. Oyunu oynanmaz hale getiren ve oyun zevkini baltalayan irili ufaklı hataların dışında pek çok oyuncu ise tek oyunculu hikaye modunda dahi oyunun internet bağlantısı gerektirmesinden şikayetçi.

Oyuncular farklı problemlerin üstesinden gelmek için çeşitli yöntemler denerken incelemelerin yalnızca %67'si olumlu.

Oyuncular farklı problemlerin üstesinden gelmek için çeşitli yöntemler denerken incelemelerin yalnızca %67'si olumlu.

Activision cephesinden oyuncuların karşılaştıkları farklı hatalar ve eleştirilere ilişkin şimdilik bir açıklama yok. Bakalım oyun yoldaki güncellemeler ile birlikte incelemelerini olumlu seviyelere çekmeyi başarabilecek mi?

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