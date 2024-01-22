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Çaldığı Tefle Parçaları Bambaşka Bir Havaya Sokan Teyze Bu Sefer de Dilber Şarkısına Cover Yaptı

Çaldığı Tefle Parçaları Bambaşka Bir Havaya Sokan Teyze Bu Sefer de Dilber Şarkısına Cover Yaptı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.01.2024 - 16:06

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Tef çalarak şarkı söyleyen Türkan Abacı'nın şarkıları coverladığı videoların her biri viral oluyor diyebiliriz. Sosyal medya kullanıcısı bu sefer de tüm keşfetimizi ele geçiren 'Dilber evin barkın yok mu?' parçasını seslendirdi.

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Kanal D ekranlarında yayınlacak olan İnci Taneleri dizisi daha ekran serüvenine başlamadan ortalığı kasıp kavurdu.

Kanal D ekranlarında yayınlacak olan İnci Taneleri dizisi daha ekran serüvenine başlamadan ortalığı kasıp kavurdu.

Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansçısı "Dilber" karakterine hayat verdiği yapımda "Dilber Evin Barkın Yok mu?" şarkısını seslendiren Sincanlı Erkal da epey dikkat çekti.

Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansçısı "Dilber" karakterine hayat verdiği yapımda "Dilber Evin Barkın Yok mu?" şarkısını seslendiren Sincanlı Erkal da epey dikkat çekti.

Daha önce Pinhani grubunun sevilen parçalarından 'Dünyadan Uzak'ı seslendiren "@delbekciturkan" kullanıcı adlı Türkan Abacı bu sefer de Dilber şarkısına yeni bir boyut kazandırdı.

Daha önce Pinhani grubunun sevilen parçalarından 'Dünyadan Uzak'ı seslendiren "@delbekciturkan" kullanıcı adlı Türkan Abacı bu sefer de Dilber şarkısına yeni bir boyut kazandırdı.

İşte o muhteşem anlar:

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Gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumları beraber görelim!

Gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumları beraber görelim!

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