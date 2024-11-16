Bursa’da Yıllar Sonra Bir İlk: Hiç Hırsızlık Olayının Yaşanmadığı Bir Gün!

Yaklaşık 3.5 milyon nüfusuyla Türkiye’nin en büyük 4. ili olan Bursa’da, 13 Kasım Çarşamba günü tarihe geçti. Son günlerde kent genelinde savcılık ve polisin yürüttüğü operasyonlar sonrasında, kentte çarşamba günü hiçbir hırsızlık olayı yaşanmadı. Bursa’da, 2024 yılının 11 aylık döneminde hırsızlık suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1400 kişi yakalanıp tutuklandığı öğrenildi. Ayrıca kentte, 14 Kasım Perşembe günü sadece 1 hırsızlık olayı yaşandığı da kayıtlara girdi.