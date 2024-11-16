Bursa’da Yıllar Sonra Bir İlk: Hiç Hırsızlık Olayının Yaşanmadığı Bir Gün!
Bursa’da Yıllar Sonra Bir İlk: Hiç Hırsızlık Olayının Yaşanmadığı Bir Gün!
Yaklaşık 3.5 milyon nüfusuyla Türkiye’nin en büyük 4. ili olan Bursa’da, 13 Kasım Çarşamba günü tarihe geçti. Son günlerde kent genelinde savcılık ve polisin yürüttüğü operasyonlar sonrasında, kentte çarşamba günü hiçbir hırsızlık olayı yaşanmadı. Bursa’da, 2024 yılının 11 aylık döneminde hırsızlık suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1400 kişi yakalanıp tutuklandığı öğrenildi. Ayrıca kentte, 14 Kasım Perşembe günü sadece 1 hırsızlık olayı yaşandığı da kayıtlara girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı “huzur” operasyonlarının meyvesini verdiği ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alınan önleyici tedbirler ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç dosyalarının takibindeki hassasiyeti sonrası Bursa'da 10 yıl sonra ilk kez 13 Kasım Çarşamba günü evden hırsızlık, motosiklet ve otomobil hırsızlığı olayı gerçekleşmedi.
14 Kasım Perşembe günü ise evden yapılan bir hırsızlık oldu.
Geçen yıl 11 ayda 2 bin 364 evden hırsızlık olayı yaşanırken 2024 yılında bu dönemdeki rakam 756'ya düştü.
13 Kasım 2024 tarihine kadar 11 ayda Bursa genelinde aranan veya kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan 1400 hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bursa'da polisin yaptığı operasyonlardan görüntüler 👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın