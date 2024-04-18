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Bursa'da Define Faciası! Jenaratör Gazından Zehirlenen 3 Kişi Öldü

Bursa'da Define Faciası! Jenaratör Gazından Zehirlenen 3 Kişi Öldü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.04.2024 - 10:58

Bursa İznik'te define arayan 3 kişi  jenaratör gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. 

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Bursa İznik'te bir mağaranın içerisinde define aradığı öğrenilen Teyfik Ö. (68) ve oğlu Okan Ö. (42) ile İbrahim E. (38), açtıkları 5 metre derinlikteki kovukta hareketsiz bulundu.

Bursa İznik'te bir mağaranın içerisinde define aradığı öğrenilen Teyfik Ö. (68) ve oğlu Okan Ö. (42) ile İbrahim E. (38), açtıkları 5 metre derinlikteki kovukta hareketsiz bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, define arayan 3 kişinin egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen ekipler, define arayan 3 kişinin egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin olay yeri görüntüleri 📹 ⚠️Uyarı rahatsız edici olabilir⚠️

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