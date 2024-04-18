Bursa'da Define Faciası! Jenaratör Gazından Zehirlenen 3 Kişi Öldü
Bursa'da Define Faciası! Jenaratör Gazından Zehirlenen 3 Kişi Öldü
Bursa İznik'te define arayan 3 kişi jenaratör gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bursa İznik'te bir mağaranın içerisinde define aradığı öğrenilen Teyfik Ö. (68) ve oğlu Okan Ö. (42) ile İbrahim E. (38), açtıkları 5 metre derinlikteki kovukta hareketsiz bulundu.
Olay yerine gelen ekipler, define arayan 3 kişinin egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekiplerin olay yeri görüntüleri 📹 ⚠️Uyarı rahatsız edici olabilir⚠️
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda