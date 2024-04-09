Burcuna ve Yükselen Burcuna Göre Depresyona Yüzde Kaç Yakınsın?
Burcuna ve Yükselen Burcuna Göre Depresyona Yüzde Kaç Yakınsın?
Burcunu ve yükselen burcunu seç, depresyona ne kadar yakınsın söyleyelim!
Haydi teste!
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Burcunu seçer misin?
Yükselen burcunu seçer misin?
Sen depresyona %30 yakınsın!
Sen depresyona %50 yakınsın!
Sen depresyona %10 yakınsın!
Sen depresyona %60 yakınsın!
Sen depresyona %70 yakınsın!
Sen depresyona %90 yakınsın!
Sen depresyona %40 yakınsın!
Sen depresyona %55 yakınsın!
Sen depresyona %20 yakınsın!
Sen depresyona %15 yakınsın!
Sen depresyona %45 yakınsın!
Sen depresyona %80 yakınsın!
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