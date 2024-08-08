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Burcuna Göre 9 Ağustos Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 9 Ağustos Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
08.08.2024 - 20:01

Geldik bir haftanın daha sonunda. Yeri geldi eğlendik, yeri geldi hüzünlendik...Yine de aşkın hiçbir zaman bizi terk etmemesini diledik! Peki hafta sonuna girerken benim pek sevgili okurlarımı neler bekliyor?

Günlük aşk falında neler çıkacağını merak ediyor musun?

Haydi gel 9 Ağustos Cuma aşk falına beraber bakalım.

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün duyumlarıma göre, astrolojik açıdan en değerli günlerden birisi. Bugün kalbinin sesini dinleyebilir, ona kulak vererek hayatını düzene sokmayı deneyebilirsin. İlişkinde yaşadığın bütün problemler bir bir çözülmeye başlayacak!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün, çok nadir görülen bir astrolojik olayı yaşıyoruz. Bu olayın etkileri, senin aşk hayatında da etkisini gösteriyor. Sana pek değer verilmediğini hissettiğim bugünlerde, büyük bir geri dönüş yaşayabilir, kaderini resmen tersine çevirebilirsin!

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugün neredeyse herkese çok güzel haberlerle gidiyorum. Merak etme, sen de bunlardan birisisin. Bugün yaşanacak olan nadir bir astrolojik olayla, romantik ilişkilerimiz düzene giriyor, bütün problemlerimiz bir bir çözülüyor...

Bana da sevdiceğinle geçireceğin güzel günleri müjdelemek kalıyor!

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemesek mi artık? Bugün yıldızlarda büyük bir dönüşüm yaşıyoruz Sevgili Boğa. Hayatımızın ve ilişkilerimizin kontrolünü elimize alabileceğimiz bugünde, bence sen de harekete geç ve bir an önce aklındakileri uygulamaya başla.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Hem aşk hem nefret gibi iki uç duyguyu bir arada yaşayan Sevgili İkizler...Bugün yaşanan nadir bir astrolojik olay, senin de hayatında bir dönüm noktası olacak. Bugünlerde ruhunda bir ağırlık hissedebilir, hayatın üstüne üstüne geldiğini düşünebilirsin. Korkma, bu zorlu sürecin sonunda bütün gerçekler açığa çıkacak elbet.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Geçtiğimiz günlerde sana tatlı mı tatlı bir aşkı müjdeledim...Bugün yine şanslı günündesin! 'Ya sen de sallama şimdi' deme sakın. Bugün, astrolojik olarak yıllardır gerçekleşmeyen bir olay gerçekleşecek ve herkesin en içten dilekleri kabul olunacak! Senin de kalbinin derinlerinde, bir aşk ümidi olduğunu bilmeyen yok...

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugün senin için büyük gün! Dün açılan Aslan kapısı, senin üzerinde etkisini uzun süre sürdürecek. Bugünlerde gerçekleri görebilir, kalbinin sesini dinleyip ruhunla bütünleşmeye başlayabilirsin.

Bak gör o zaman hem aşkta hem kariyerde bütün sorunların nasıl da bitiveriyor!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Sen zaten çoktan güzel bir ilişkinin temellerini atmışsın Terazi. Ben sana daha ne diyebilirim ki? En iyisi sen beni sevgilisi olmayan Terazilerle yalnız bırak.

Yalnız mıyız? O halde sana dün açılan Aslan kapısının müjdesini vermek isterim Bugünlerde büyük bir aşk kapını çalabilir, hiç beklemediğin bir anda kendini onun kollarında bulabilirsin!

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Aslan kapısının açılmasıyla herkes için büyük bir bekleyiş başladı. Kimileri aşkına kavuşmayı bekliyor, kimileri eski sevgilisine. Oğlak burcu ise bugünlerde huzura kavuşmanın derdinde. Kalbini kıranlara, ihanet edenlere artık bir rest çekme zamanı.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Aşk dolu günler hiç uzak değil Balık! Bugün mü desem, yarın mı desem, aşk seni köşenin başında bekliyor vallahi! Öyle üç vakte kadar değil, bir anda kendini aşkın kollarında bulacaksın.

Bu aşk sana astrolojinin hediyesi. Yıldızlara teşekkür etmeyi ve onlardan dileklerini söylemeyi unutma.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Uğursuz günlerimiz sonunda bitti gidiyor Kovacım. Oh be, hafta sonunda şöyle bir rahatlayalım artık. Herkes kendi yoluna arkadaş, benim çok sevgili okurumun artık boşa harcayacak bir saniyesi bile yok!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Anın tadını çıkarmasını önerdiğim Başak burçlarımı bugün de büyük müjdeler bekliyor. Asla kapısının açılmasıyla herkesin hayatında büyük değişiklikler yaşanırken, en çok da Başak burçları etkilenecek gibi duruyor. Bu dönemde kalbinden geçenlere dikkat etsen iyi olur Başak, hepsi gerçek olacak gibi hissediyorum!

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