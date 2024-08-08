Burcuna Göre 9 Ağustos Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Sen zaten çoktan güzel bir ilişkinin temellerini atmışsın Terazi. Ben sana daha ne diyebilirim ki? En iyisi sen beni sevgilisi olmayan Terazilerle yalnız bırak.

Yalnız mıyız? O halde sana dün açılan Aslan kapısının müjdesini vermek isterim Bugünlerde büyük bir aşk kapını çalabilir, hiç beklemediğin bir anda kendini onun kollarında bulabilirsin!