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Burcuna Göre 7 Ağustos Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 7 Ağustos Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.08.2024 - 20:01

'Bir bozuk saattir yüreğim, hep sende durur...' Ne de güzel söylemiş Turgut Uyar. Yüreğimizin sonsuza dek beraber olmak isteyeceği güzel insanlarla tanışmak ümidiyle, izninizle bugünün aşk falını başlatıyorum!

Günlük olarak hazırladığımız aşk falında, bugün seni bekliyor?

Haydi gel, 7 Ağustos Çarşamba aşk falına beraber bakalım.

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugüne kadar sana güzel haberler verdiğimi hatırlıyorum. Hatta dün, bu haftanın en şanslı burçlarından birisi olduğunu müjdelemiştim. Fakat bugün için geçerli değil. Maalesef retrodan etkilenen isimler arasında sen de varsın.

Bugün ve yarın, ilişkinde bazı küçük sorunlar yaşayabilirsin. Dikkat et, pire yüzünden yorganından olma.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkinde bazı ciddi dönüm noktaları görüyorum. Her ilişkinin bir kırılma noktası vardır. Kimisi 3 ay, kimisi 2 yıl kimisi 5 yıl der. Bana soracak olursan ilişkinin süresinden bağımsız bir durum bu. Fakat bugün senin yıldız haritanda büyük bir kırılma görüyorum.

Peki neler olacak bu kırılmayla?

Yarın tekrar uğra!

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Haftanın en şanslı burcu olarak gördüğüm Koç burcuna yine müjdelerle geldim. Bugün hiç beklemediğin bir anda, hatta modunun düşük olduğun bir anda alacağın güzel bir haber, gününü güzelleştirecek.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün biraz kalbimiz kırılabilir sevgili Boğa. Her ne kadar genel olarak güzel haberler beklesem de senin için, bugün o nadir günlerden birisi. Neyse ki bu kalp kırıklığın fazla uzun sürmeyecek!

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Haftanın ortasından itibaren güzel mesajlar bekliyorum demiştim. Bugün, büyük gün! Bugün girdiğin ortamlarda, senin üzerinde gezinen gözlere bir dikkat kesilmeni istiyorum. Uzun süredir aradığın o kişi, bu kişiler arasında olabilir.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

'E, D, M, L' bu harfler bir yerlerden tanıdık geliyor mu?  Eğer gelmiyor diyorsan, bu kişiler pek yakında zamanda senin yıldız falında yer alacak gibi görünüyor. Fakat iyi mi, kötü mü orasını henüz kestiremiyorum.

Sen yine bana uğramayı ihmal etme!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Büyük bir heyecan gördüğüm Aslan burcundan müjdemi isterim! Sevgilin pek yakında ikiniz için harika bir tatil planlıyor. Bu romantik tatilde, sonunda baş başa kalabilir, aşk dolu dakikalar yaşayabilir ve ilişkinizdeki bütün sorunları halledebilirsiniz.

Aslında hiçbir şeyin düşündüğün kadar kötü olmadığını göreceksin.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Haftanın en şanssız burcu olarak gördüğüm Terazi, nasılsın? Önümüzdeki hafta senin için büyük haberlerle geliyor gibi hissediyorum. Fakat bu haftanın sana yaşatacaklarından dolayı özür dilerim. Yıldız falında bazı ihanetler, bazı yalanlar görüyorum...

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Sana yepyeni bir aşkla birlikte dostluk ve huzur da müjdeledim, hala da bu müjdemin arkasında duruyorum! Saçları hafif kumral, orta boylu, alımlı, işi gücü yerinde birisini görüyorum falında. Üstelik sana karşı çok ciddi düşünceleri var bu kişinin.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Artık bu eski defterleri bir kenara mı bıraksak? Herkes yoluna mı gitse mesela? Seni bu aralar çok kararsız görüyorum Balık. Umuyorum ki yakın bir zamanda karşına bugüne kadar yaşadıklarını unutturacak birisi çıkacak!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Retro en büyük hediyesini senin için getiriyor Kova. Bugünlerde ex bir aşkın yeniden canlanacağını söylemiştim. Senin de pas vermenle, aranızdaki ilişki yeniden filizlenecek demiştim...

Fakat bu ilişki için yeni bir gelecek göremiyorum. Sadece ikiniz de aklınızdaki ihtimalleri yaşamış, gerçekleri bir kez daha görmüş olacaksınız diyelim.

Sağlık olsun!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Ciddi ilişkisi olan Başaklara evlilik müjdelediğimi çok net hatırlıyorum! Neden mi? İlişkisi olmayan Başaklar için de bir ilişki müjdesi görüyorum da ondan. Falını incelediğimde, uzun boylu, esmer ve bıyıklı bir insan görüyorum. Aynı zamanda benzer özellikleri olan bir kadın var. Esmer, uzun saçlı, boyulu poslu...

Ben sizi çok yakıştırdım vallahi, yalan yok!

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