Burcuna Göre 7 Ağustos Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

'E, D, M, L' bu harfler bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Eğer gelmiyor diyorsan, bu kişiler pek yakında zamanda senin yıldız falında yer alacak gibi görünüyor. Fakat iyi mi, kötü mü orasını henüz kestiremiyorum.

Sen yine bana uğramayı ihmal etme!