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Burcuna Göre 30 Ağustos Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 30 Ağustos Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.08.2024 - 20:01

Müjdemizi isteriz, Merkür retrosu sonunda bitti. Artık bütün burçlarımın özgürlüğe, aşka ve huzura kavuştuğu günler geliyor. Fakat aralarında istisnalar yok değil...

Retronun bittiği bugün, senin burcunu neler bekliyor?

Haydi gel, 30 Ağustos aşk falına beraber bakalım.

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Retro bittiğinde güzel sürprizlerim olacak demiştim. İşte o gün geldi çattı. Bugün Yay burcumda büyük bir enerji görüyorum. Yaşama hevesinin arttığı, sosyal ortamların seni mutlu ettiği bir döneme giriyorsun.

Cuma günün de dolu doldu geçecek. Akşam romantik bir yemeğe çıkartılabilirsin, sevgilinle romantik dakikalar geçirebilirsin.

Bekar Yaylarım için de hafta sonunu beklemelerini tavsiye ediyorum.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Sonunda retroyu da Neptün'ü de Venüs'ü de geride bıraktık. Artık hayatımızda yepyeni kararlar alarak yeni sayfalar açtığımız bir dönem geliyor. Bugünlerde aşk falında duygusal anlamda iyileşmeler görüyorum.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Retronun bitmesiyle koç burcunda cesur hareketlenmeler görüyorum. Özellikle iş alanında kendini ön plana çıkardığın bir gün olurken aşkta da boş değilsin.

Bugün, ilişkinde artık ciddi kararlar alıyorsun. Tıpkı işinde olduğu gibi aşkında da cesursun. Bugün, sana unutamayacağın anlar yaşatacak.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Retronun bitmesiyle birlikte Boğa burcumda da romantik konuların ön plana çıktığını görüyorum. Partnerinden hoş bir sürpriz alabilir, ne zamandır istediğin o ana kavuşabilirsin.

Ayrıca bekar bir Boğa burcuyla konuşuyorsam şu anda, sana da sürprizlerim olduğunu belirtmek isterim. Bugün, aşkın kollarına atlamaya hazır ol.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Retro bitti bitmesine ama İkizler burcum için kötü günler geride kalmadı. Bugün neredeyse her burcuma güzel haberler verirken sana bu satırları yazmaya gönlüm el vermiyor. 

Cuma gününün büyük bir hayal kırıklığıyla kapatacağını görüyorum. Dikkat et de, gözyaşların sel olmasın!

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Şu sıralar aklında soru işaretleri olduğunu biliyorum. Bunda retronun etkisi de çok büyüktü. Fakat artık önümüzün daha parlak olduğu günlere geçiş yaptık. Sen de bu dönemde, sevildiğini hissettiğin yerde kalmayı tercih edebilirsin.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Retro bitti, hepimiz rahatladık. Fakat sende hala bazı sıkıntılar olduğunu görüyorum. Bu retro sürecinde sen ilişkini fazlasıyla sorguladın. İç sıkıntım geçer sandın, fakat geçmedi. 

Bazen hislerimize güvenmek ve kalbimizin sesini dinlemek gerekir Aslan. Sevilmediğini hissettiğin yerde uzaklaşmalı ve kendi mutluluğunun peşinden koşmalısın.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Retronun bitmesiyle beraber Terazi burçlarım da enerjisi yüksek bir zamana giriş yapıyor. Bu süreçte ruhsal deneyimlere önem verebilir, kalbinin sesini dinlemek isteyebilirsin. Kalbinin seni mutluluğa götüreceğinden ise hiç şüphem yok!

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Ay'ın şekil değiştirdiği, retronun nihayet son bulduğu günlerdeyiz. Bu süreç, özellikle Oğlak burçlarımı çok yormuştu. Artık şöyle bir kafa tatiline çıkmanın, sevgilinle baş başa romantik anlar yaşamanın zamanı geldi. 

Kim bilir, belki de bekar Oğlak burçlarımı bir yaz aşkı bekliyordur.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Retronun bitmesiyle Balık burcumun sezgilerinin de açıldığını görüyorum. Bugün göreceğin bir rüya, gelecekteki partnerine dair mesajlar içeriyor olabilir. Ayrıca bugün duygularına odaklanmanı, geleceğini düşünmeni tavsiye ederim.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Retronu bitmesiyle beraber Kova burçlarımın heyecan dolu günlere giriş yaptığını görüyorum. Aşk hayatında beklenmedik anların yaşanacağı, ayaklarının yerden kesileceği günler yaşayacaksın.

Kim bilir, belki bir 'evet' bekliyordur seni!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugün, uzun yıllardır hayalini kurduğun bir şeyi gerçekleştirme zamanın. Retronun bitmesiyle artık hayallerin gerçeğe kavuşuyor. Bu süreçte kendini tanıyacak ve hayatın seni çıkardığı yolculuğun tadına varacaksın. Tabii aşkınla el ele!

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Hilal Kilci

Sevgili Akrep... Sonunda retroyu da Neptün'ü de Venüs'ü de geride bıraktık. Artık hayatımızda yepyeni kararlar alarak yeni sayfalar açtığımız bir dönem geliy... Devamını Gör