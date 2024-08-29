Burcuna Göre 30 Ağustos Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Şu sıralar aklında soru işaretleri olduğunu biliyorum. Bunda retronun etkisi de çok büyüktü. Fakat artık önümüzün daha parlak olduğu günlere geçiş yaptık. Sen de bu dönemde, sevildiğini hissettiğin yerde kalmayı tercih edebilirsin.