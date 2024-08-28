Burcuna Göre 29 Ağustos Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

'Kim demiş ki olmaz diye? Yeter ki sen candan iste...' Diyerek başlamak isterdim ama bu sözlerin ne yeri ne de zamanı! Senin can-ı gönülden bir aşk peşinde koştuğunu hissediyorum fakat inan, bugün de hiç zamanı değil.

Hafta sonuna kadar senden sabır bekliyorum.