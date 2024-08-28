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Burcuna Göre 29 Ağustos Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 29 Ağustos Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.08.2024 - 20:01

Bugünlerde yavaş yavaş retronun sonuna yaklaşıyoruz. Fakat Venüs ile Neptün'ün karşılıklı açısı bir türlü paçamızdan düşmüyor. Bugünlerde on iki burcumu da hareketli günler bekliyor!

Peki senin aşk falında bugün neler yazılı?

Haydi gel, 29 Ağustos Perşembe aşk falına beraber bakalım.

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugünlerde yeni bir ilişkiye başlamamanı tavsiye etmiştim. Senden biraz daha sabır bekliyorum. Retro bittiğinde sana çok güzel sürprizlerim olacak. 

Sakın unutturma!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Retronun son günleri ve Neptün ile Venüs'ün açısı seni mahvetmiş durumda. Bana kalırsa sen bugün ciddi kararlar almamalısın. Kararların iyi gibi görünse de, ilerleyen günlerde sonuçları oldukça kötü olabilir...

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Retro bitiyor, senden ise biraz daha sabır istiyor! Koç burçlarımın aşk falında bugün bazı talihsizlikler görüyorum. Retronun attığı son dakika gollerinden birisi galiba. Bugün, partnerinle bir iletişim sorunu yaşayabilirsin. Küçük bir probleminiz büyük sorunlara doğru evrilebilir...

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Sıkıntılı günlerimizin geride kalmasına az kaldı. Maalesef artık geride kaldı diyemiyorum, çünkü bugün de o günlerden biri. Perşembe gününün oldukça stabil geçeceğini, aşksal bir hareketlenme olmadığını görüyorum...

Yarın ola, hayrola!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Sen aşk için neler yapmazsın ki? Ah bir de karşındaki senin gibi olsa, ne var? Bugün partnerine romantik ambiyanslar yaratabilir, onu mutlu etmeye çalışabilirsin. Fakat karşılığında beklediğin tepkiyi alman biraz zor.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugünlerde seni duygusal görüyorum Yengeç. Sanki bütün dünyan yıkılmış gibi. Halbuki hayat, retrolara, Neptün ile Venüs'ün karşı açılarına rağmen güzel. Kendini o kabuğun içerisinden çıkartırsan aslında bugünün o kadar da kötü olmadığını fark edeceksin.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

'Kim demiş ki olmaz diye? Yeter ki sen candan iste...' Diyerek başlamak isterdim ama bu sözlerin ne yeri ne de zamanı! Senin can-ı gönülden bir aşk peşinde koştuğunu hissediyorum fakat inan, bugün de hiç zamanı değil.

Hafta sonuna kadar senden sabır bekliyorum.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Kaçamak bir bakış, kalpleri eriten bir dokunma, minik bir mesaj...Hasret kalmadık mı böyle hislere Teraziciğim? Sana söz, bugün akşam saatlerinden itibaren aşk falında dönüşümler başlıyor!

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Astrolojik olarak oldukça hareketli bir dönemden geçiyoruz. Fakat mevsimsel midir, nedir, sende bugün bir halsizlik görüyorum. Bence sen bugünü kendine ayır, kafanı iyice toparla. Böylece aklındaki soru işaretlerini de bir bir temizleyeceksin.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Filmlerdeki gibi bir aşk yaşamayı dilediğini biliyorum. Herkes anlık hazlar peşinde koşarken sen kalbini sımsıcak yapacak birisini arıyorsun. Bugün bu konuda güzel haberlerim olmasa da, çok yakında sana müjdelerle geleceğimi hissediyorum.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün kendini dışlanmış hissediyorsun. Sevgilinin sana yeterince değer vermediğini hissediyor, hatta seni sevmediğini bile düşünüyorsun. Fakat bu hislerin geçici olduğunu, üzerinde Neptün ve Venüs'ün etkisi olduğunu hatırlatmak isterim.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Mantığının sesini dinleyerek umuyorum ki doğru bir ilişkiye adım atmışsındır. Bu ilişkinin sana aşkı, mutluluğu, iç huzuru getireceğini görüyorum. Dünyanın en mutlu insanlarından birisi olman en meselesi!

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