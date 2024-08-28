Burcuna Göre 29 Ağustos Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?
Burcuna Göre 29 Ağustos Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?
Bugünlerde yavaş yavaş retronun sonuna yaklaşıyoruz. Fakat Venüs ile Neptün'ün karşılıklı açısı bir türlü paçamızdan düşmüyor. Bugünlerde on iki burcumu da hareketli günler bekliyor!
Peki senin aşk falında bugün neler yazılı?
Haydi gel, 29 Ağustos Perşembe aşk falına beraber bakalım.
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Burcunu seç, aşk falını gör!
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