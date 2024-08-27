Burcuna Göre 28 Ağustos Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Neptün ve Venüs'ün karşılıklı açısı, seni neyse ki çok etkilemiyor. Bugün, diğer burçlarımın ilişkilerinde çok dikkatli olmaları gerektiğini tavsiye ettim. Sana tavsiyem ise bugün de ciddi kararlar almaman yönünde olur.

Gerisi zaten her zaman olduğu gibi, tıkırında maşallah.