Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Burcuna Göre 28 Ağustos Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 28 Ağustos Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.08.2024 - 20:01

Venüs ile Neptün'ün karşı karşıya geldiği günlerden geçiyoruz. Bugünlerde ilişkilerde hiç beklenmedik durumlar oluşabilir! Şimdiden özellikle birkaç burç grubunu uyarmak istiyorum.

Haydi gel, 28 Ağustos Çarşamba aşk falına beraber bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Burcunu seç, aşk falını gör!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Venüs ve Neptün'ün karşı ilişkisi seni de ilişkini sorgulamaya itebilir. Bugünlerde yeni bir ilişkiye başlama isteği geliyorsa içinden, bu isteği birkaç günlüğüne de olsa ertelemeni isteyeceğim.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Venüs ve Neptün'ün karşı ilişkisi bugün Akrep burçlarına da zarar verebilir. Tam hayallerinin gerçek olacağını düşünürken hiç istemediğin gelişmelerle yüzleşmek durumunda kalabilirsin. Artık kaçış yok!

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Neptün ve Venüs'ün karşılıklı açısı, seni neyse ki çok etkilemiyor. Bugün, diğer burçlarımın ilişkilerinde çok dikkatli olmaları gerektiğini tavsiye ettim. Sana tavsiyem ise bugün de ciddi kararlar almaman yönünde olur.

Gerisi zaten her zaman olduğu gibi, tıkırında maşallah.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Venüs ve Neptün'in karşı karşıya geldiği bugün, sen de sevgilinle karşı karşıya gelebilirsin. Bugün atacağın adımlar sana pişmanlık getirebilir. Söylediğin sözlere, attığın adımlara dikkat edersen iyi olur!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Venüs ve Neptün'ün karşılıklı ilişkisi senin de kafanı çok karıştırmış gibi duruyor. Bugün kendini bir anda ilişkiye çekilirken bulabilirsin. Fakat bugün, yeni bir ilişkiye adım atmak için hiç de uygun bir zaman değil.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Venüs ve Neptün, bizlere sadece aşkta değil, sağlıkta da bazı sorunlara yol açıyor. Bugün kendini biraz halsiz hissedebilir, sevdiğin kişinin desteğine ihtiyaç duyabilirsin. Bakalım bugün senin yanında kimler olacak?

Seni seven mi, senin sevdiğin mi?

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Çevredeki herkes sana yapma dediğinde onu yapmanın daha çekici geldiğini biliyorum. Fakat sana yapma demeden geçemeyeceğim. Bugün Venüs ile Neptün'ün karşı karşıya geldiği bir günden geçiyoruz. Bu da demek oluyor ki ne kadar çekici görünürse görünsün yeni bir ilişkiye başlamanın hiç de zamanı değil!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Venüs ile Neptün'ün karşı karşıya geldiği bugün, hataları görmezden gelmeye biraz daha meyilliyiz. Bugün sevgilinin yaptığı bir hatayı affedebilir, ilişkide tadınızın kaçmasını istemeyebilirsin. 

Fakat birkaç gün sonra bu kararından pişman olacaksın...

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Venüs ile Neptün bize ne etti böyle? Bugün Oğlak burçlarımın gözüne resmen bir 'aşk perdesi' iniyor. Bugün her şeyi tozpembe görebilir, geleceğe dair büyük hayallere kapılabilirsin. Fakat, bugün geleceğe dair planlar yapman için çok kötü bir zaman!

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Balıkcığım, senin ne kadar romantik olduğunu bir ben bir de sen bilirsin muhtemelen. Bugün, sevgilinden de biraz romantiklik bekliyorsun. Fakat Venüs ve Neptün'ün karşı açısı, bugün bizleri boş beklentilere sürükleyecek. 

Bana kalırsa sen bugün kendi kafanı dinlemeye bak.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Polyana Kovacığım, nasılsın? Bugün sende biraz Neptün biraz Venüs etkisiyle farklı bir haller görüyorum. Eğer sevdiğin kişinin zamanla değişeceğini umuyor, onu 'iyileştireceğini' düşünüyorsan, sana kötü bir haberim var.

Bir daha düşün!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugün yeni bir ilişki başlangıcı görüyorum. Hem de sadece Başak burçlarında! Fakat bugün fazlaca dikkatli adımlar atman gerekiyor. Kendini bilmeyen, geleceğe dair planları olmayan, manipülatif insanlardan uzak dur olur mu?

Bugün kalbinin değil, mantığının sesini dinle!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın