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Burcuna Göre 27 Ağustos Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 27 Ağustos Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.08.2024 - 21:21

Venüs ile Uranüs'ün ilişkisi, elbette bizim ilişkilerimizi de derinden etkileyecek. 27 Ağustos Salı günü, 12 burcumun neredeyse tamamını çok güzel haberler bekliyor! 

Peki sen de içlerinde misin?

Haydi gel, 27 Ağustos Salı aşk falına beraber bakalım.

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Yay burcumun en çok rahat edeceği ilişki dinamiği, uzak mesafe ilişkisi olur. Hem partnerinle kavuşmayı bekleyeceğin günler hem de kendi özgürlüğünü yaşayabileceğin anlar! 

Eğer karşına böyle bir fırsat çıkarsa sakın gözün korkmasın. Bunu yapsa yapsa benim sevgili Yay burcum yapar.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Venüs ve Uranüs arasındaki üçgen açının sana hayallerini getirdiğini görüyorum. Söz konusu aşk olduğunda da hayallerinin gerçekleştiği, kalbinin dinginliğe kavuştuğu anlar görüyorum. Bu sıralar gökyüzü resmen sana çalışıyor.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Özgürlük ve bağımsızlık denilince benim aklıma senden başkası gelmiyor. Öyle ki sen bir ilişki içinde olsan dahi kendin olabildiğin anların tadını çıkarmak istiyorsun. Bu dönemde bağımsızlığını eline alabilmek için bazı değişimleri göze alabilirsin...

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Uranüs'ün desteğini aldığın bugün, aşkta da işte de kazandığını görüyorum. Güne gülümseyerek başlayacak ve günü gülümseyerek kapatacaksın. Bugün sevgiline bir teşekkür etmeyi unutma!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün aşk falında ani ruhsal değişimler gözüme çarpıyor. Bu süreçte partnerini biraz yıpratabilir, istemediğin durumların oluşmasına sebep olabilirsin. Biraz dikkatli olmakta ve sakin kalmakta fayda var.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bazı cesaret edemediğin adımları atmak için tam zamanı olduğunu müjdelemiştim. Bugün, Uranüs ve Venüs'ün yardımıyla hayatında yeni kapılar açılıyor. Sakın eskilere dönüp de konfor alanına yeniden girmeye çalışma!

Yeni fırsatları kaçırma.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugünkü aşk falında sadece bekar Aslanlarımı uyarmak istiyorum! Bugün Aslan burçlarımda büyük bir duygu patlaması görüyorum. Bu duygu seli yaşanırken Aslan burçları yanlış insanlara ve yanlış duygulara kapılabilir. Aşkın peşinden koşarken riskli hamlelerde bulunabilir.

Fakat bunun için hiç de uygun bir zaman değil.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Uranüs ve Venüs'ün olumlu açısı maalesef Terazileri es geçiyor! Bugün kıskançlıktan doğan bazı krizler görüyorum ilişkinde. Öyle üçüncü kişiler değil ama ilişki içerisinde bazı kıskançlıklar. 

Partnerin senin işine olan bağlılığını kıskanabilir, ilerlemene mani olmak isteyebilir. Senin ise en doğru yolu bulacağından hiç şüphem yok.

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İnsan bazen düzen istiyor değil mi? Her şey yoluna girsin, ilişkim, işim belli olsun...Tam da bugün Oğlak burçları için her şeyin düzene girmeye başladığını görüyorum. Yeni rutinlerin oluştuğunu, ilişkindeki problemlerin bir bir çözüldüğünü hissediyorum!

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Eğer bir Balık hissediyorsa, doğrudur. Dün gece gördüğün rüyanın haberci bir rüya olduğunu söylemiştim. Bugün ise Venüs ile Uranüs arasındaki açının sana bazı hisler taşıdığını görüyorum. Bana kalırsa, bugün kalbinden geçen şeyler sana doğruları fısıldıyor...

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

En güzel aşklar nefretle başlar sözünü hiç duydun mu? Eğer cevabın hayır ise birinci elden deneyimleyerek öğrenme zamanı geldi! Bugünlerde sinirini bozan birisi varsa dikkat etmeni istiyorum. Uranüs ile Venüs arasındaki açı, seni aşkın kollarına hiç beklemediğin bir anda düşürebilir.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Uranüs ile Venüs arasındaki olumlu açının en çok da Başak burçlarını sevindirdiğini görüyorum. Bu dönemde sürpriz bir aşk kapını çalabilir, bir anda beklenmedik bir mesaj seni bulabilir!

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