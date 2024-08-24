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Burcuna Göre 25 Ağustos Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 25 Ağustos Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.08.2024 - 20:01

Yepyeni bir Pazar gününden herkese merhaba! Yavaş yavaş yaz sıcaklarını geride bıraktığımız bugünlerde aman aşkın sıcaklığını geride bırakmayalım. Peki Mars'ın ve retronun etkisinin sürdüğü Ağustos'un son günleri, kimlere aşkı getirecek?

Haydi gel, 25 Ağustos Pazar günü aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Retro bir türlü bitmedi gitti! Ay sonuna kadar sürecek olan retronun bugün sana sürprizleri var. Yay burçları bugün eski aşklarından bir mesaj alabilir!

Aman dikkat, retroda yeniden başlayan ilişkilere pek güven olmaz.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Hafta sonunda retro etkilerini dibine kadar hissetsek de sen oldukça güvendesin. Bugün seni ailenle, sevdiklerinle güzel vakit geçirirken görüyorum. Bana kalırsa bugün, bazı gerçeklerin farkına vardığın bir gün olacak.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Retrodan nasibini almayan, daha doğrusu bu süreci hasarsız atlatan tek burçsun herhalde! Bugün seni sevdiklerinle birlikte mutlu mesut görüyorum. Sonunda hayatın telaşını bir kenara bırakmış, asıl önemli olana odaklanmayı başarmışsın!

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Pazar gününden çok şey bekliyorum Boğacım...Bugün ilişkine dair kesin kararlar alabilir, ciddi adımlar atabilirsin. Belki bir evlilik, belki bir çocuk! 

Bana kalırsa, retroda böyle bir karar almak büyük bir cesaret. Neyse ki sende o cesaret var.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Retro ha bitti ha bitecek derken bir türlü yakamızı bırakmadı. bu süreçte neler yaşadık neler. Neyse ki artık İkizler burcunda retronun etkisinin azaldığını görüyorum. Bugünden itibaren hem sevdiğin insanla ilişkin düzene girebilir hem de uzun süredir hayalini kurduğun o romantik anları yaşayabilirsin!

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Yengeç burçlarımın retro döneminde hiç olmadıkları kadar güçlü görüyorum. Olumlu enerjileri kendine çektiğini, aşkı ve mutluluğu hak ettiğini düşündüğünü biliyorum. Hem de sonuna hak ediyorsun!

Hayat, sana bu isteklerinin karşılığını en kısa sürede verecek...

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

'Hayat biz planlar yaparken başımıza gelenlerdir' Ben bu sözü çok severim Aslan. O yüzden pek fazla da plan yapmaya çalışmam. Sen de bu mottoyu hayatında bir yerlere koymaya çalışırsan, bugün yaşanacak aksiliklerle moralini bozmazsın!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Retrodan nasibini alan burcum, Teraziciğim, nasılsın? Bugün bana dokunmayın dediğini duyuyor gibiyim. Bugün kendi kendine vakit geçirmek isteyebilir, hayatının gidişatı üzerine düşünmek isteyebilirsin. Bana soracak olursan bu süreç sana çok iyi gelecek.

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugün bir planın var mı? Eğer yoksa hemen kalkıp bir plan yapıyorsun, çok acil! Bu kadar ısrar etme sebebim ise gideceğin yerde seni büyük bir sürprizin bekliyor olması...

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün sende bir dinginlik seziyorum. Yeni flörtler, yeni aşklar, yeni heyecanlar sana biraz yorucu gibi geliyor. Pazar gününü dinlenerek geçirmeni ve yeni haftaya bomba gibi hazır olmanı bekliyorum!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Retronun bitişine yakın, Kova burçlarımın güzel bir döneme girdiğini görüyorum. Işığının arttığı, auranın güzelleştiği bir dönem. Bu dönemde ise elbette taliplerin artacak senin yanında görünmek isteyen pek çok kişi olacak!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Kimi kapılar kapanır, kimisi açılır. Hayatta olan her şey insan içindir. Hayatından çıkan insanların olabileceği bu retroda, kendini çok fazla kaptırmamanı diliyorum. 

Önümüzdeki haftaya güzel haberlerle başlayacağımızın müjdesini de şimdiden verelim!

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