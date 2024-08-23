Burcuna Göre 24 Ağustos Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Nasılsın Aslan? Her şey yolunda mı? Öncelikle bu sorularla başlamak istedim çünkü bugünlerde ilişkinde sessiz kalan taraf olduğunu seziyorum. Normalde böyle olmazdı ama, sanırım sen de artık hayatın akışına ayak uydurmaya karar verdin...

Bu gidişle ilişkinin aslında ne kadar kolay olduğunu fark etmen an meselesi!