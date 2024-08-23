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Burcuna Göre 24 Ağustos Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 24 Ağustos Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.08.2024 - 20:00

Merkür ve Mars'ın etkisiyle yepyeni bir güne hazırlanıyoruz. Güçlü etkilerini üzerlerinde hissettiğimiz bu gezegenler, aşk konusunda da sürprizlerle geliyor! Peki senin burcunu bugün neler bekliyor?

Haydi gel, 24 Ağustos Cumartesi günü aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün aşk falının en hareketli burcu olarak seni seçtim Pikaçu. Kendini rüzgarın estiği yöne bırakıyor, hayatın akışına teslim oluyorsun. Hayat da senin bu cömertliğini karşılıksız bırakmıyor ve sana güzelliklerle geliyor!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Mars ve Merkür arasındaki olumlu açıdan nasibini alıyorsun. Bu haftayı işimize yoğunlaşarak geçirmiştik. Hafta sonuna ise oldukça hareketli giriyoruz. Artık kendini hayatın akışına bırakmalı ve sürprizlere hazır olmalısın!

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Kendini işe adadığını ve bundan da mutlu olduğunu gördüm son zamanlarda.  Bu hafta sonuna ise kolunda bir sevdicekle girdiğini görüyorum. İster sevgilin olsun ister olmasın bu hafta sonu aşktan yana pek şanslısın!

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugünlerde seni kararsız görüyorum. İlişkinde geleceği görmek istiyor gibisin. Hayatındaki insanın ileride olup olmayacağını merak ediyorsun. Bana kalırsa bu süreçte kalbinin sesini dinlemelisin. Hafta sonu alacağın bir işaret sana ışık tutacak!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Hafta sonunda güçlü bir İkizler görüyorum karşımda. Göz yaşlarını silmiş, artık hayatındaki pozitif şeylere odaklanan bir İkizler. Haliyle hayat da sana çok güzel sürprizlerle geliyor! 

Bu süreçte aşkına odaklanabilir, ilişkini doyasıya yaşamanın tadını çıkarabilirsin...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Heyecan, hareket, bereket! Yengeç burcunun Cumartesi günü aşk falında bunları görüyorum sadece. Bana kalırsa artık aktif bir hayatı benimsediğin bir döneme giriyorsun. Hareketin olduğu yerde bereketin de olduğuna göre aşk hayatında yeni heyecanlar görüyorum!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Nasılsın Aslan? Her şey yolunda mı? Öncelikle bu sorularla başlamak istedim çünkü bugünlerde ilişkinde sessiz kalan taraf olduğunu seziyorum. Normalde böyle olmazdı ama, sanırım sen de artık hayatın akışına ayak uydurmaya karar verdin...

Bu gidişle ilişkinin aslında ne kadar kolay olduğunu fark etmen an meselesi!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Terazi burçlarının artık inisiyatif kullandığını görüyorum. Hayatının dizginlerini eline almaya başlayan Teraziler, işte de aşkta da kazanmaya başlıyor. Artık her şey Terazinin isteklerine göre oluyor, çekilin yoldan!

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Oğlak burcumun aşk falında artık iyileşmeler görüyorum. Eski aşkların yaralarının sarıldığını, yeni bir sayfa açılmaya hazırlık yapıldığını...Bu hisleri çoktan hak etmiştik!

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Merkür ve Mars arasındaki açı, sana sevdiklerini getiriyor. Balık burcu bugün sevdiği insanla doyasıya vakit geçirebilir, huzur dolabilir. Aman dikkat, nazar değmesin sakın!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Kovaların aşk falında bir değişim görüyorum. Fakat öyle köklü değişiklikler değil. Bugün, partnerinden bazı davranışlarını değiştirmesini isteyebilirsin. O da senden isteyecek! 

Değişimden korkma, değişimi kucakla. Yeni bir sen yükleniyor...

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Cumartesi günü bazı fırsatların kaçacağını hissediyorum. Bu sıralar kendini aka kapatmış olan Başak burçları, burunlarının dibindeki kişileri bile kaçırabilir! Neyse, Başakcığım elini sallasa ellisi zaten...

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