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Burcuna Göre 20 Ağustos Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 20 Ağustos Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
19.08.2024 - 20:09

'Koydum sevinçlerimi, önüme...Baktım, hepsi sensin!' Ne de güzel bir söz değil mi? Peki bütün sevinçlerine baktığında hep seni gören birisi var mı şu hayatta? Artık günlük olarak hazırladığımız aşk falıyla bu sorunun cevabını öğrenebileceksin!

Haydi gel, 20 Ağustos Salı günü aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Dolunayın etkisiyle başladığımız haftada yepyeni bir güne daha gözlerimizi açmaya hazırlanıyoruz. Bugünlerde gökyüzünde neler oluyor neler! Özgürlüğüne düşkün Yay burçlarını ise oldukça hareketli günler bekliyor.

Bugünlerde Yay burçları, ilişkilerinde biraz mesafe isteyebilir. Hayattan neler istediğini görmek isteyen sevgili Yay burçlarım, bu isteklerini partnerlerine iletirken dikkatli olsa iyi olur.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Dolunayın etkisiyle başladığımız Ağustos'un yeni haftasında Akrep burçlarını yepyeni ilişkiler bekliyor. Bugünlerde eski kalıpların yıkıldığını, çözülmeyen sorunların artık çözüleceğini müjdelemiştim. 

Hafta ortasından itibaren Akrep burçları için çok güzel hislerim var!

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Dolunayın etkisiyle başladığımız yeni haftamızda hareketli günler bizleri bekliyor. Bireyselleşmenin artacağı bu hafta, bireylerin kendilerini keşfetmesini sağlayacak, ilişkilerde ise daha güvenli ortamlar kurulacak!

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Dolunayın etkisiyle devam ettiğimiz yeni haftada Boğa burçlarını yeni heyecanlar bekliyor. Kendini aşkın kollarına bırakmak, flört heyecanı yaşamak isteyebilirsin. Bu isteklerini karşılamak sana çok iyi gelecek.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Dolunayın etkisiyle başladığımız bu hafta içinde İkizler burcunun ilişkilerini güçlendirecek adımlar attığını görüyorum. Artık küçük problemleri dert etmediğiniz, birbirinizi daha iyi anladığınız bir döneme giriş yapıyorsunuz.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Dolunayın etkileri bitti sanıyorsan, yanılıyorsun. Bugün Yengeç burçları daha net kararlar almak, ilişkilerinde kararlı bir duruş sergilemek isteyebilir. Ancak bu durum, romantik ilişkilerde bazı sorunlara yol açabilir.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Satürn'ün etkisinin burçlar üzerindeki etkilerini incelediğimde özellikle Aslan'ın geçmiş konuları açmak istediğini görüyorum. Fakat böyle bir zamanda bu riski almamalısın. Yoksa üzülen yine sen olacaksın...

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Dolunayın etkileri yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlamışken bugün Terazi burçlarımın ilişkilerinde dengenin ön plana çıktığını görüyorum. Bu süreç partnerine ve sana çok iyi gelecek. Aile bağların güçlenebilir, ilişkinde ciddi adımlar atabilirsin...

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Dolunayın etkisinde bireyselleşmenin artacağını söylemiştim. Fakat bugünden itibaren Oğlaklar için sevilmenin önemi artıyor! Herkes bazen zor zamanlardan geçer, kabul etmesek bile sevdiklerimizin yanında olmak ise bizlere iyi gelir. Bu süreçte sevdiklerinden gelecek olan desteği reddetmemeni tavsiye ederim...

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Sen dokunduğun her şeyi güzelleştirirsin Balık. Dolunayın etkisinin yavaş yavaş silindiği bugünlerde artık aşk dolu günler bekliyor bizi. Bugünlerde ailene, partnerine daha fazla odaklanabilir, aşk ve huzur dolu günler geçirebilirsin.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Dolunayın etkisini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Fakat Kova burcundaki dolunay, en çok Kova burçlarımızı etkilemişti. Bireyselleşmenin arttığı bugünlerin ardından biraz sevgi, romantizm, aşk dolu günler fena olmazdı sanki?

Neyse ki Kova burçlarım için bugün ve yarın aşk dolu günler görüyorum!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Dolunayın etkisinde bireyselleşmesinin arttığını söylemiştim. Hafta ortasından itibaren ise yeni aşkların başladığını görüyorum. Elbette bu müjdeyi verdiğim burçların başında da pek sevgili Başaklarım geliyor.

Bugün ve yarın yeni ortamlara girebilir, sosyalleşebilirsin. Üzerinde hissedeceğin yeni bakışlar beraberinde bazı duyguları da getirecek...

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