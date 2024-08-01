Burcuna Göre 2 Ağustos Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Nasılsın? Sana bu soruyu sormak istedim çünkü son zamanlarda pek kimsenin sana bunu sormadığını hissediyorum. Etrafındaki kişiler, özellikle de partnerin kendi problemleriyle ilgileniyor, sana zaman ayırmıyor diye yorumladım. Halbuki sen, onun en zor zamanında yanında olmuştun!

Sen yine de sakin kalmayı, karmanın gün gelip yerini bulacağını unutma.