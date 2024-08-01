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Burcuna Göre 2 Ağustos Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 2 Ağustos Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.08.2024 - 20:01

Cuma günü aşk konusunda neler yaşayacağını biliyor musun? Hazırsan, sana söylemeye geldik! Günlük olarak hazırladığımız aşk falında, burcunu nelerin beklediğini öğrenebilirsin.

Bakalım 2 Ağustos Cuma günü aşk falında seni neler bekliyor?

Merak ediyorsan, haydi başlayalım.

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Burcunu seç bakalım, aşk falında seni neler bekliyor?

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Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Dün sana neler dediğimi hatırlıyorum. Biraz sıkıldığını, biraz nefes almaya ihtiyacın olduğunu söylemiştim. Görüyorum ki tavsiyemi dinlemiş, biraz yalnız kalmaya karar vermişsin. Hadi itiraf et, sana da iyi geldi!

Bugün kafanın rahatlığıyla ilişkindeki problemleri daha net görebilir, ileriye yönelik planlar yapmaya başlayabilirsin. Hayırlı olsun o zaman!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Sana partnerinden uzaklaştığını söylemiş, biraz aranızı iyileştirmek adına adım atabileceğini söylemiştim. Planlarımız nasıl gitti? Umarım sizin için her şey yoluna girmiştir, yarın sana çok daha güzel sürprizlerim olacak!

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Nasılsın? Sana bu soruyu sormak istedim çünkü son zamanlarda pek kimsenin sana bunu sormadığını hissediyorum. Etrafındaki kişiler, özellikle de partnerin kendi problemleriyle ilgileniyor, sana zaman ayırmıyor diye yorumladım. Halbuki sen, onun en zor zamanında yanında olmuştun!

Sen yine de sakin kalmayı, karmanın gün gelip yerini bulacağını unutma.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Sürprizlere hazır mısın? Dur hemen heyecanlanma, öyle büyük bir şey değil. Bugünlerde sevdiceğinden seni düşündüğünü belli edecek, seni ne kadar önemsediğini gösterecek bir hediye alabilirsin. Herkesin beklentisi de bu yönde değil mi zaten?

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Öyle sanıyorum ki sana ilişkinden biraz geride durmanı, her şeyi oluruna bırakmanı tavsiye etmiştim. Nasıl gidiyor? Sakın unutma, aşkta kaçan kovalanır! Sen biraz heyecanlı bira romantik kişiliğinle bu ilkeyi unutsan da her zaman kendinden bir şeyler vermeyeceğini hatırla lütfen!

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Nasıl gidiyor aşk işleri Yengeç? Doğru ya, sen de bunun cevabını öğrenmek için geldin. O zaman müjdemi isterim! Çok yakın bir zamanda senin için aşk çanları çalıyor. Hem de hiç beklemediğin bir anda, hiç beklemediğin bir isimden!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Ah Aslan ah...O kavga neydi öyle? Sahi sen nasılsın? Görüyorum ki ilişkinizdeki en büyük tartışmalardan birisini yaşadınız. Bugüne kadar eteğinde tuttuğun bütün taşlar döküldü, bütün gerçekler ortaya çıktı. 

Korkma, bunda da vardır bir hayır. Bütün kötü duyguları içinde tutmaktan sen de yorulmuştun zaten. Her şey olacağını varır sevgili Aslan...

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

2 Ağustos Cuma'nın en şanslı burcu olarak seni seçiyorum! İnan kimilerine kavga haberi, kimilerine kötü şans haberi verdim. Sen ise bugün şanslı günündesin. Partnerinle romantik dakikalar yaşayabilir, sevdiğin kişiden hiç duyulmamış bir iltifat alabilirsin.

Ne yalan söyleyelim, kıskandık vallahi!

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Senin de kulağına bazı dedikodular geldi mi? Hani şu dikkatini çeken kişi var ya, senin hakkında konuşuyormuş falan. Sen nereden biliyorsun deme sakın! Bana kuşlar söyledi...Sende biraz gönlü mü varmış ne, sen bi git konuş bence!!!

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bana sorsalar en kararsız burç hangisi diye, hayatta senin adını söylemezdim. Fakat söz konusu aşk falı olunca, işlerin rengi biraz değişti! Ne diyorsun, karar verebildin mi gönlünün ne istediğine? Yalnız kalmak mı, yoksa aşka yeniden bir şans daha vermek mi?

Benden sana bir tavsiye, bu yazıyı okurken aklına ilk kim geldiyse onunla yoluna devam et!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Temmuz ayının senin için pek de iyi geçmediğini görüyorum. Ama korkuya mahal yok! Ağustos ayında senin için bol bereketli, aşk dolu günler görüyorum. Hatta bunların ilk meyvesini çoktan gördün bile! Bi' ara anlatmaya ne dersin?

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Yıldızlar bana senin ilişkinde çok ciddi bir dönüm noktasına geldiğini söylüyor. İyi veya kötü, orasını bilemeyeceğim. Öyle sanıyorum ki bu dönüm noktasının iyi mi kötü mü olduğuna senin davranışların karar verecek. Haydi bakalım, göster kendini!

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