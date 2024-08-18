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Burcuna Göre 19 Ağustos Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 19 Ağustos Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
18.08.2024 - 21:01

'Renklensin gecelerimiz, sevmeyi biz beceremedik aşkım!' dediğin birileri var mı senin de? Peki yeniden denemeye cesaretin var mı? Bence yeniden deneyeceğinde başına neler geleceğini öğrenirsen cesaretin olacak!

Haydi gel, 19 Ağustos Pazartesi günü aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Yepyeni bir haftaya başlarken dolunayın enerjisi de üzerimizde. Kimileri için bugünler biraz zorlayıcı olabilir. Gel gitler yaşanabilir, bazı tartışmalar alevlenebilir. 

Bu süreçte bireysellik biraz daha önem kazanabilir, özellikle de özgürlüğüne düşkün yay burçları için! Bakalım ilerleyen günler ne getirecek...

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün dolunayın etkisiyle yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Kova burcundaki dolunay elbette sadece Kova burcunu etkilemekle kalmıyor. Bu dönemde bireysellik ön plana çıkıyor, bireyler eski kalıplarını yıkıyor...

Akrep burçlarına baktığımda ise eski defterlerin kapandığı, yeni aşkların başladığı bir dönem görüyorum!

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Hem iyi hem kötü haberlerle bir haftayı geride bıraktık. Yeni haftamıza ise Kova burcundaki dolunayın etkisiyle başlıyoruz. Bu süreçte bireyler biraz daha özgürlüğüne önem vermeye başlayabilir, kendi dünyalarına çekilebilirler. Eğer sen kendini böyle hissetmiyorsan bile, partnerinin biraz alana ihtiyacı olabileceğini unutma!

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İyisiyle kötüsüyle bir Ağustos haftasını daha geride bıraktık. Bu haftaya ise Kova burcundaki dolunayın etkisiyle başlıyoruz. Peki neler mi olacak?

Öncelikle bu dolunayda özgürleşmenin etkisini görüyoruz. Bireylerin kendilerini daha özgürce ifade ettikleri bir döneme giriyoruz. Böylece siz de partnerizle olan sorunlarınızı yavaş yavaş çözmeye başlayacaksınız!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Dolunayın etkisiyle heyecan dolu yepyeni bir hafta uzanıyor önümüzde! Hayatlarımızda beklenmedik sürprizler, ani gelişmeler yaşanabilir. Peki İkizler'i bu dönemde ne bekliyor?

Ben bu dönemde İkizler'de bir geriye dönüş görüyorum. Bana kalırsa eski defterler açılacak, konuşulmayan konular yeniden masaya yatırılacak...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Süper mavi dolunayın etkilerini dibine kadar hissettiğimiz bir döneme giriyoruz. Dolunay, 19.25'te başlayacak. Bu da demek oluyor ki akşam saatlerinden itibaren ilişkilerde de ani gelişmeler olabilir.

Yengeç burçlarımın biraz duygusal olabileceğini, fevri çıkışlar yapabileceklerini hissediyorum...

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Süper Mavi Dolunay, bu yaz göreceğimiz 3. dolunay...Ayrıca Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu dönem. Peki bu dönemde ilişkilerde neler olacak?

Aslında durum tam tersi Aslancığım. Ay ne kadar bize yaklaşsa da biz insanlardan uzaklaşmaya başlıyoruz bu dönemde. Kendi iç dünyamıza çekilip biraz nefes almak istiyoruz.

Eğer sen de bu dönemde yalnız kalmak istersen bunun son derece normal olduğunu unutma!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Süper Mavi Dolunay'ın etkileriyle yepyeni bir Ağustos haftasına başlıyoruz. Bu dönemde bireyler geçmişin izlerini silmek ister, geleceğin kaygılarını kafalarında durup durup canlandırır...

Umarım Terazi burçları da geçmişe bir sünger çekmeyi başarır!

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Süper Mavi Dolunay'ın etkilerini üzerimizde hissettiğimiz bir Ağustos haftasına başlıyoruz. Bu hafta ilişkilerde sürprizler bizleri bekliyor. Bazı değişimler başlarda bizleri rahatsız edebilir. Fakat günler geçtikçe aslında bu değişimlerin bizlere çok iyi geldiğini göreceksiniz!

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Ağustos'un yeni haftasını Süper Mavi Dolunay ile karşıladığımız bugün, Balık da elbette dolunaydan nasibini alıyor. Dolunay, akşam saatlerinde gerçekleşecek ve Balık burçları da akşam saatlerinde ilişkilerinde birtakım sorunlar yaşamaya başlayabilir.

Bu dönemde Balık burçları, partnerlerinin isteklerine tam olarak anlam veremeyebilir. Dolunayın bireyler üzerinde özgürleşme isteği uyandırdığını hatırlatıp Balık burçlarımı biraz rahatlatmak isterim!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Ağustos'un yeni haftasını Kova burcundaki dolunay ile karşılıyoruz. Bu süreçte Kova enerjisi, bütün burçları da etkisi alıyor. Kova, ilişkilerinde duygusal bağlardan çok entelektüel uyuma önem veriyor bildiğiniz üzere. Bu dönemde Kovalar bu hislerini oldukça yoğun yaşıyor...

Eski kalıplardan sıyrılma, daha dinamik bir ilişki, özgürleşme isteği, sınırları yeniden belirleme...

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Ağustos'un yeni haftasına kova burcundaki Süper Mavi Dolunay ile giriyoruz. Bu dönemde Başak burçlarım bile tekdüzelikten kurtuldukları, kendilerini farklı, özel ve özgün hissedecekleri bir an arıyor. Fakat her insanın bu istekleri anlaması kolay değil.

Dikkat edelim de bu dönemde partnerlerimiz tarafından yanlış anlaşılmayalım!

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