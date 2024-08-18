Burcuna Göre 19 Ağustos Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Süper Mavi Dolunay, bu yaz göreceğimiz 3. dolunay...Ayrıca Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu dönem. Peki bu dönemde ilişkilerde neler olacak?

Aslında durum tam tersi Aslancığım. Ay ne kadar bize yaklaşsa da biz insanlardan uzaklaşmaya başlıyoruz bu dönemde. Kendi iç dünyamıza çekilip biraz nefes almak istiyoruz.

Eğer sen de bu dönemde yalnız kalmak istersen bunun son derece normal olduğunu unutma!