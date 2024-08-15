Burcuna Göre 16 Ağustos Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Bu hafta ne de çabuk geçti değil mi? Bugünlerde sanki hayat da böyle geçip gidiyor... Geriye kalan tek şey ise aşk, sevgi, merhamet...

Peki senin hayatında kalanlar neler olacak? Bulduğun o aşk, hayatında kalıcı olabilecek mi? Bu hafta sonu göreceğiz!