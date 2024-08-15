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Burcuna Göre 16 Ağustos Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 16 Ağustos Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.08.2024 - 20:01

Sıcaktan kavrulduğumuz bugünlerde bir de içimize yakan bir aşka ne dersin? Yoksa bugünlerde ilişkinde bir sorun mu var? Bugün aşk falında seni nelerin beklediğini merak ediyorsan doğru yerdesin!

Haydi gel, 16 Ağustos Cuma günü aşk falına beraber bakalım.

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Haftanın son iş gününde sana müjdelerle gelmek isterdim. Hafta sonunu iple çektiğini biliyorum. Ne yazık ki güzel haberler verdiğim burçlar arasında bu kez sen yoksun :( 

Sen yine de umudunu kaybetme, Cumartesi ve Pazar günü sürprizlere hazırlıklı ol!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bu hafta ne de çabuk geçti değil mi? Bugünlerde sanki hayat da böyle geçip gidiyor... Geriye kalan tek şey ise aşk, sevgi, merhamet...

Peki senin hayatında kalanlar neler olacak? Bulduğun o aşk, hayatında kalıcı olabilecek mi? Bu hafta sonu göreceğiz!

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

'İnsan yalnız kalamaz, yapamaz ah...' Nil Karaibrahimgil bu sözleri senin için yazmış olabilir mi? Uzun bir süredir kalbini kimselere açmamışsın fakat artık zamanı gelmiş gibi. Bana soracak olursan kalbini açtığına da pişman olmayacaksın!

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Geldik yavaş yavaş bir haftanın daha sonuna. Peki hafta sonunda Boğa burçlarını neler bekliyor? Hafta sonunuz oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Kimileri gelecek, kimileri gidecek...Daim olan ise tek bir kişi olacak!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Hafta ortasından itibaren bazı kötü günler beklediğim İkizlerden biraz daha sabır istiyorum. Haftanın son gününde sizi büyük bir sürprizin beklediğini söyleyip içinizi biraz rahatlatmak istesem de şimdilik ilişkinizde kötü gelişmeler olduğunu söylemek zorundayım :(

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Platonik aşklar kaldı mı ya? Bugünlerde herkes bir şekilde flört ediyor, bir şekilde ilişkiye başlıyor gibi geliyordu. Fakat bana sorarsan sana fena halde platonik birisi var. Hem de en yakınında, hiç tahmin etmeyeceğin derece yakınlıkta!

Peki aranızda bir şeyler olacak mı? Takipte kal!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Aslancığım, haftanın sonuna adım adım yaklaştığımız bugünlerde sen de güzel haberler beklediğimiz burç grubu içerisindesin. Hafta sonun romantizm dolu anlarla, heyecanın dorukta olduğu anlarla geçecek. Aman dikkat, ayakların yerden kesilmesin.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Hafta sonunda bazı üzücü haberleri bekliyorum senin için. İlişkinde bazı dalgalanmalar, bazı tartışmalar var. Yolun sonunda ise ikinizden birinin kalbi çok fena kırılacak :(

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Hafta sonuna girdiğimiz bugünlerde, hayatın sana çok güzel sürprizleri var. İlişkilerin yoluna girecek, aklındaki o küçük sorunlar da çözüme kavuşacak gibi görünüyor. Bakalım diğer haftalarda seni neler bekliyor?

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Sana bazı düşünceler üzerinde fazla düşündüğünü söylemiş, bu şekilde bir yere varamayacağını söylemiştim. Artık gelecek güzel günlere odaklanırsan hayat da sana elinde güzel sürprizlerle gelecek!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Hafta sonundan itibaren kaderinde bazı dönüşümler görmüştüm. İlişkilerinde artık bazı konuların rayına girmesini, geleceğinin netleşmesini istediğini biliyorum. Bana sorarsan, biraz daha beklemen gerekecek.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

'Ne zamandır sendeyimmm...' diyen birileri var şu anda sana. Seni her gördüğünde içten içe hislenip duygularını bir türlü aşamıyor. Senden bir cevap bekliyor, bir yeşil ışık yakmanı istiyor!

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