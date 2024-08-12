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Burcuna Göre 13 Ağustos Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 13 Ağustos Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.08.2024 - 20:01

Ağustos'un ikinci hafta, ikinci haftanın ikinci günü...Peki bu uğurlu gün kimlere aşkı getirecek? Aralarında sen var mısın?Günlük olarak hazırladığımız aşk falıyla bu sorunun cevabına ulaşabilirsin!

Haydi gel, 13 Ağustos Salı aşk falına beraber bakalım.

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Ağustos ayının ikinci haftası, haftanın ikinci günü. Peki bu şanslı günde Yay burcunu neler bekliyor? Bugüne kadar verdiğim güzel haberler devam edecek, seni üzecek bir durum yaşanmayacak. Sana bunları söyleme şansı bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün romantik bir mesaj alman an meselesi. İlişkindeki bazı sorunları düzeltmek için sevgilin bir adım atacak, senin ayaklarını tek bir cümlesiyle yerden kesecek!

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Dün sana hem olumlu hem olumsuz yorumlar yapmış, kafanı biraz karıştırmış olabilirim. Bugün senin için üzücü bir olay görüyorum. Fakat bana soracak olursan yarın seni bu durumdan kurtaracak olan birisi var.

Peki bu kişiyle aranızda neler olacak? Yarın yine gel!

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Sabır, sabırrr, ya sabırrrr....N'aber sevgili Boğa? Bugün senin için bol sabır diliyorum. Flörtün bugünlerde sabrını zorlayabilir, senin bazı şeyleri yeniden düşünmene sebep olabilir.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Sana müjdeli haberlerle gelmeye devam ediyorum Sevgili İkizler. Bu kadar üst üste güzel mesajları pek kimseye vermem, kıymetini bil! Bugün sürpriz bir kişiden mesaj alabilir, o kişiye karşı olan düşüncelerin sonsuza kadar değişebilir!

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Senin için yeni bir aşkı müjdelediğim bugünlerde kafanın biraz karışık olduğunu görüyorum. Gitsem mi, kalsam mı dediğin bugünlerdeki ruh halini en derinden ben de hissediyorum emin ol. Ayrıca sana tavsiyem, gitmek olur sevgili Yengeç.

Artık kendini özgür hissetmediğin yerlerde durmanı istemem...

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Sizi çok yakıştırdığımı söylemiş, yeni aşkına benden onay çıktığını söylemiştim! Peki ilişkisi olan Aslanlara ne demeli? Sizler için de biraz eleştirel olacağım, kusura bakmayın artık. İlişkide kendinizi tamamen saldığınızı, bütün sorumluluğu karşı tarafa bıraktığınızı görüyorum. Bu tavırlar kimsenin hoşuna gitmez, benden söylemesi.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Şansının döndüğü bugünlerde, artık her şey yoluna giriyor. Uzun bir süredir görmediğin bu şefkat, o ilgi, o sadakat artık hayatına giriş yapıyor! Bana soracak olursan, sen aşkların en güzelini hak ediyorsun. Her zaman hak ettiğin değeri görebileceğin aşk dolu ilişkilere...

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Dün ilişkisi olan Oğlaklara dair verdiğim bazı haberler vardı. Bugün ise ilişkisi olmayan, belirsiz Oğlaklar için geldim. Hem de ne güzel haberlerle geldim!

Oğlağın falında her şeyin yoluna girdiğini görüyorum. Yıldızlar bana senin kaderinde parlayan bir aşk olduğunu söylüyor...

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Tartışmalar ilişkinin tuzu biberidir, derler. Fakat sizde tuz biber olmaktan öteye geçmiş gibi duruyor. Artık öyle bir noktaya gelmişsiniz ki sadece birbirinizin kalbini kırmak üzere konuşuyorsunuz. 

Bana sorarsan, bu durumlar ilişkinize hiç olmadığı kadar zarar veriyor.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkinde bazı sorunlar görüyorum. Sen kendini bazı konularda pek de rahat hissetmiyorsun. O başlarda hissettiğin heyecan, merak sanki uçup gitmiş. Bugüne kadar yaşadığınız sorunlar büyümüş, büyümüş...

Artık oturup etraflıca konuşmanın vakti geldi bence.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Başak'a nasıl bir aşk yakışırdı biliyor musun? Yormayan, romantik, düşünceli...Tam da sana uygun birisi var elimde. Peki ne zaman karşılacaksanız? 

Onun cevabı da şimdilik bende kalsın.

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