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Burcuna Göre 11 Ağustos Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 11 Ağustos Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.08.2024 - 20:01

Yine geldik haftanın son gününe...Aman aşklarımızın son gününe denk gelmeyelim de, gerisi önemli değil! Yoksa senin aşkının miadı doldu mu? Senin ve sevgilininin daha yaşanacak güzel günleri var mı? 

Bütün bu soruların cevaplarını günlük olarak hazırladığımız aşk falında görebilirsin.

Haydi gel, 11 Ağustos Pazar aşk falına beraber bakalım.

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Cumartesi günün pek de iyi geçmemiş gibi hissediyorum sevgili Yay. Senden biraz sabır istemiş, gününün güzelleşeceğini müjdelemiştim. Bugün de bunları tekrarlasam, bana kızar mısın?

Yay burçları bu aralar oldukça stabil bir dönemden geçiyor. Ne yazık ki aşk konusunda da pek fazla ışık göremiyorum.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Şu retro bitebilir mi artık? Sevgili Akrep artık çok sıkıldığını hissediyorum. Bu haftanın başından itibaren sana güzellikler müjdelemeye hazırım. Fakat Pazar günün için çok fazla güzel haberim yok. Kendi halinde, düşüncelerin içinde geçecek bir gün görüyorum.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Benim sevgili Koç burcum bugüne kadar bütün zorluklara tek başına göğüs gerdi. Hepsinin de altından kalkmayı başardı evelallah. Bundan sonraki süreçte ise onun elinden tutup ona yardımcı olacak birisini görüyorum ben. En zor anında yanında olup sana her daim destek olacak birisi...

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Kalp kırıklığın maalesef birkaç gün devam edecek. Bu sıralar Boğa burcunun aşk falında yenilikler göremiyorum. Halbuki güzel olmaz mıydı şöyle yeni bir aşk, yeni bir iş, yine gülecek bir neden...

Merak etme, yakında hepsi olacak. Sadece biraz sabır.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Müjdemi isterim İkizler! Dün güzel bir hediye alan İkizlerin aşk falında bu kez büyük bir iltifat var. Hem de öyle böyle değil, senin ayaklarını yerden kesecek cinsten. Özellikle de kimin söylediği önemli olan bence!

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Dünün kötü geçeceğini söylediğim Yengeç'e bugün müjdelerle geldim. Her ne kadar sen istemesen de, sizi tanıştırmak isteyen birileri var. Sizin birbirinize çok uyumlu olduğunuzu düşünüyorlar. Bana soracak olursan benim cevabım da 'evet' olacak. 

Artık bir şeyleri denemekten korkma, ne olacaksa olsun canım!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Hem kararsız hem de bahtı açık Aslan. Sen elini sallasan ellisi yahu! Bir türlü karar verememen de bu yüzden işte. Sen kendine en uygun kişiyi bulmak için uğraşıyorsun aslında. Fakat kimseye şans vermezsen, onun doğru kişi olduğunu nasıl anlayacaksın ki?

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bolluk, bereket, huzur, aşk, mutluluk...Daha ne olsun? Bugüne kadar kimseye müjdelemediğim bütün güzellikleri sana müjdeliyorum. Bugünden itibaren şansının döneceğini ve haftanın çok güzel geçeceğini hissediyorum. Bana güven.

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Biraz yalnız kalmanı tavsiye etmiştim sana Oğlak. Bu süreci bir tür detoks gibi düşünmeni istiyorum. Böylece hem kalbinden hem aklından geçenlere kulak verebilir, bu hayattan gerçekten ne istediğine emin olabilirsin.

Bu süreçte karşına çıkan insanlara kulak asma olur mu?

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Sonunda ruh ikizini bulduğun için çok mutluyum Balık. Karşına çıkan/çıkacak olan kişi de tıpkı senin gibi duyarlı, senin gibi ince düşünceli, nazik, zeki ve romantik...Ben senin yanında ondan başkasını düşünemez oldum!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Huzura erdiğin bugünlerde senin için müjdeli haberlerim var. Öncelikle geçmişine bir sünger çektiğini artık geleceğe odaklandığını görüyorum. Bu kararını yıldızlar da onaylıyormuş, bana öyle söylediler! 

Ayrıca dediler ki, 'bundan sonra alacağı kararlarda bizim desteğimizi de yanında hissedecek.'

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Emin ol şurada aşkı bulmasını istediğim tek bir kişi varsa o da sensin. Artık geçmişinden kurtulmanı, huzura, mutluluğa kavuşmanı istiyorum. Bu haftadan itibaren de bütün bu dileklerimin gerçekleşeceği fısıldanıyor bana!

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