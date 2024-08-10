Burcuna Göre 11 Ağustos Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Cumartesi günün pek de iyi geçmemiş gibi hissediyorum sevgili Yay. Senden biraz sabır istemiş, gününün güzelleşeceğini müjdelemiştim. Bugün de bunları tekrarlasam, bana kızar mısın?

Yay burçları bu aralar oldukça stabil bir dönemden geçiyor. Ne yazık ki aşk konusunda da pek fazla ışık göremiyorum.