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Burcuna Göre 10 Ağustos Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 10 Ağustos Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.08.2024 - 20:01

'Aşkımız bitecekk, böyle giderse...' nedense bugün aşk fallarını yorumlarken bir anda bu şarkı kafamda çalmaya başladı. Sanırım birçok okuyucum için olumsuz haberlerim var bugün. Peki sen de bunların içinde misin? 

Haydi gel, 10 Ağustos Cumartesi aşk falına beraber bakalım.

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Dün ne kadar heyecanlı, ne kadar güzel bir gündü! Keşke bugün için de aynı şeyleri sana söyleyebilsem. İnan o kadar isterim ki...Fakat bugün için senden biraz sabır bekliyorum. Günün kötü başlasa da son saatlere doğru güzelleşecek gibi.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Senin bugünlerdeki aşk falında hep geri dönüşler görüyorum. Bazı aşklara, bazı pişmanlıklara geri dönüş var...Sanıyorum retronun etkisinden en çok nasibini alan sensin Akrepciğim.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugüne kadar yeri geldi güldük yeri geldi ağladık. Peki bugün bizi neler bekliyor? Bugün seni biraz karmaşa biraz duygu karışıklığı bekliyor. Aşk falında bugüne kadar bu denli karmaşayla karşılaşmamıştım. Yine de görüyorum ki sen bunun da üstesinden geleceksin.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

'A, S, L, P' bu harfler tanıdık geldi mi? Bugün aşk falına baktığımda bu harfler belirdi bir anda gözümün önünde. Fakat bu isimlerden pek hayra alamet kokular gelmiyor. Seni yüz üstü bırakacaklarını, maalesef kalbini kıracaklarını hissediyorum!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün İkizlerin aşk falında büyük bir sürpriz var. Hem de ince düşünülmüş, maddi ve manevi değeri yüksek bir hediye. Bu hediyeyi kim alsa mutlu olurdu öyle düşün! 

Hadi bakalım, görelim...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Hani girişte söylediğim sözler var ya...Sen de bu şanssız grubun içindesin. İlişkisi olmayan Yengeçlerim için bir ilişki müjdelemiş olsam da ilişkisi olanlar için pek güzel haberlerim yok. Bugünlerde kıskançlıktan dolayı kalpler kırılabilir, üçüncü kişiler ilişkiye dahil olabilir.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Aslan kapısının etkisi hala üzerinde devam ediyor. Kalbinin sesini dinlemeni ve onun sana doğru yolu göstereceğini söylemişti. Görüyorum ki kalbinden iki kişinin ismi geçiyor sevgili Aslan.

Bir an önce karar versen iyi olur. Seni heyecanla bekliyorlar!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Terazileri bugünün en şanslı burcu ilan ediyorum. İlişkisi olsun olmasın Teraziler bugünlerde büyük bir mutlulukla müjdeleniyor. Üstelik bu şanssız geçen günlerde, böylesine denk gelmek büyük şans.

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Oğlakcım, sana artık hayatının iplerini eline almanı ve kendi ayakların üzerinde durmanı tavsiye etmiştim. Ancak o zaman iç huzura ulaşabilecek ancak o zaman gerçek mutluluğu bulabileceksin. 

Benden söylemesi, senin biraz yalnız kalmaya ihtiyacın var.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Üç vakte kadar değil, bugünlerde senin için bir aşk görüyordum! Ve sonunda haklı çıktım, büyük gün geldi. Yıldızların hediyesi olarak gelen bu aşk, senin ayaklarını yerden kesecek, ruhunu resmen göklere çıkaracak.

Kanatlanıp uçsan bu denli mutlu olamazdın herhalde.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Hafta sonunda rahatladığını gördüğüm burçlardan birisi de sensin. Bu hafta sana pek güzel haberlerle gelmemiş olsam da, diğer hafta bunun intikamını alıyorsun. Öyle ki önümüzdeki günler için ben şimdiden çok heyecanlıyım!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Kalbinden geçenlerin gerçekleşeceğini gördüğüm Başak burcumu bugün çok güzel haberler bekliyor. Tanışacağın yeni bir kişi, sana huzur ve mutluluk getirecek, uzun bir süredir telaş içinde olan ruhun sonunda bir dinginliğe kavuşacak.

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