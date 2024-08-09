Burcuna Göre 10 Ağustos Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Oğlakcım, sana artık hayatının iplerini eline almanı ve kendi ayakların üzerinde durmanı tavsiye etmiştim. Ancak o zaman iç huzura ulaşabilecek ancak o zaman gerçek mutluluğu bulabileceksin.

Benden söylemesi, senin biraz yalnız kalmaya ihtiyacın var.