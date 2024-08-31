Burcuna Göre 1 Eylül Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Eylül ayının ilk gününü büyük bir aşkla karşılıyoruz Oğlak. Biliyorsun ki sana yaz aşkı müjdelemiştim. Hem de bu yaz aşkının uzun süreceğini, basit bir aşk olmanın ötesine geçeceğini görüyorum.

Acaba yeni yıl gibi, yeni bir ay da nasıl başlarsak öyle mi biter? Yaşayıp göreceğiz.