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Burcuna Göre 1 Eylül Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 1 Eylül Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
31.08.2024 - 20:01

Yepyeni bir ayı aşkla karşılamaya hazır mısın? Eylül ayında gezegenler arasındaki olumlu açılar ve güzel enerjiler gözüme çarpıyor. Söz konusu aşk olduğunda ise özellikle dikkatini çekmek istediğim birkaç burç var!

Acaba sen de o burçların içinde misin?

Haydi gel, 1 Eylül Pazar günü aşk falına beraber bakalım.

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Eylül ayının ilk gününü büyük bir aşkla karşılıyoruz Oğlak. Biliyorsun ki sana yaz aşkı müjdelemiştim. Hem de bu yaz aşkının uzun süreceğini, basit bir aşk olmanın ötesine geçeceğini görüyorum.

Acaba yeni yıl gibi, yeni bir ay da nasıl başlarsak öyle mi biter? Yaşayıp göreceğiz.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Eylül ayına girerken seni oldukça heyecanlı görüyorum. Bu heyecanının sebebi ise geleceğe dair bazı hislerin olması. Bana kalırsa, Eylül ayı senin için çok güzel geçecek. 

Öyle ki Eylül'ün meyvelerini daha ilk günden toplamaya başlamışsın! Bugün sonlarına doğru, seni şaşırtacak bir sürprize hazır ol...

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Eylül ayının ilk gününde Balık burcunda bir kararlılık gözüme çarpıyor. Artık ilişkinde ciddi adımlar atmaya karar vermişsin. Gitmek mi zor, kalmak mı zor deseler de eminim ki gitmek zor derdin.

Fakat içinde biriken duygular, artık seni buna mecbur bırakıyor gibi.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Eylül ayının ilk gününe sürprizlerle başlıyoruz. Uzun zamandır seni ihmal ettiğini düşündüğün sevgilin, bugün seni şaşırtmaya geliyor. Aslında seni her zamankinden daha çok sevdiğini, sadece başka konulara daha fazla kafa yorması gerektiğini anlayacaksın...

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Eylül ayına çoktan geldik bile! Günler bir türlü geçmek bilmezken aylar, yıllar ne de çabuk geçiyor değil mi? Bir de yanında birisi olduğunu düşün. O kişiyle yaşadığın anlar, göz açıp kapayıncaya kadar geçip giderdi.

Eylül ayında ise tam da bu tarif ettiğim anlar gibi pek çok anın olacağını görüyorum. Hatta bugün, onlardan biri olacak. Bugün yaşadığın mutlulukla, Pazar gününün nasıl geçtiğini bile anlamayacaksın.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İkizler burcumu Eylül ayının başında biraz derde sıkışmış görüyorum. Bir türlü çözüm yolu bulamamış, ihtimaller artık canını sıkmaya başlamış. Peki buradan nasıl mı çıkacaksın?

Hiç beklemediğin birinin yardımıyla. Üstelik bu kişi, ileride senin kaderinde yer alacak, benden demesi.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Eylül, bekar Yengeç burçlarımın ayı olacak, kim ne derse desin! Yaz ayında umduğunu bulamayan bekarlar için, Eylül ayımın çok şanslı geleceğini hissediyorum. Gezegenlerin olumlu açılarındaki enerjilerin, aşk hayatımızda da olumlu etkileri olacağını görüyorum.

O zaman çalsın sazlar, oynasın kızlar!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Sen de duyuyor musun? Uzaklardan gelen davul sesini? Evet, evet! 

Bu sesler bana, Aslan burcumun Eylül ayı itibariyle ciddi bir ilişkiye girdiğinin müjdesini veriyor. Ne zamandır bir ilişki isteyen Aslan, sonunda dileklerine kavuşuyor.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Eylül ayı itibariyle, Başak burcumun şanslı günleri de başladı! Sonunda bütün dert ve tasanın geride kaldığı, yalnızca saf aşk ve huzurun hissedildiği günlere geldik. 

Bugünlerde sen kendini ne kadar huzurlu hissetsen de, bu hislerini pek kimseye anlatma olur mu? Etrafında seni ve partnerini kıskanan birisi var. 

Aman, Allah nazarlardan korusun bu güzel çiftimizi!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Eylül ayında yeni bir sayfa açmaya kararlı Terazi görüyorum karşımda. Fakat birileri buna engel oluyor. Sen ne kadar engellemeye çalışsan da, eski aşklarından birisi bugünlerde peşini bırakmıyor.

İçinden bir ses 'olur mu acaba?' demeye kalkarsa, şimdiden uyarayım, olmaz!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Eylül ayının ilk gününde mutsuz gördüğüm tek burç Akrep desem, bana kızar mısın? Bugün geçmişin bazı pişmanlıklarını yeniden yaşadığını görüyorum. Plan yapmadığın, kendi kendine kalmayı tercih ettiğin bugün eski aşkı aşklarını yeniden değerlendirmeye almış gibisin.

Aslında, retronun bittiği bugünlerde böyle bir düşünceye girmiş olman olumlu sonuçlar doğurabilir.

Bakalım yarın bize neler getirecek.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Eylül ayının ilk gününde kıpır kıpır bir Yay görüyorum. Acaba yine neler peşindesin? Bana soracak olursan, iki farklı kişi görüyorum aşk falında! Buraya sadece gönlünü eğlendirmeye gelmiş, fazla ciddi takılmıyor gibisin.

Dikkat et de birisi aniden kalbini çalmasın!

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