Burçlar Görücü Usulü Tanışsa Hangi İki Burç İlk Görüşte Birbirine Aşık Olup Evlenirdi?
Burçlar Görücü Usulü Tanışsa Hangi İki Burç İlk Görüşte Birbirine Aşık Olup Evlenirdi?
Klasikleşmiş burç yorumlarını, haftalık ya da aylık ön görüleri bir kenara bırakın! Size bambaşka ve çok da eğlenceli bir konuyla geldik. Eğer biraz da burçlara ilginiz varsa burçlarla ilgili hikayeleştirdiğimiz bu burç uyumu içeriğimizi çok beğeneceksiniz. Hazırsanız, birlikte görücü usulü tanışan 12 burç içerisinden birbirine ilk bakışta aşık olacak o uyumlu burcu öğrenelim!
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Gökyüzünün derinliklerinde saklı bir akşamüstü, tüm 12 burç bir araya gelmişti.
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Onları bir çatı altında toplayan şey ise geleneksel bir ailenin geçmişten getirdiği kuralıydı: Görücü usulü.
Büyük bir masada, herkes ilk kez tanışıyordu. İlk tanışmada bile burçlar kendilerini açıkça belli ediyorlardı.
Boğa burçlar arasında en çok dikkat çekenlerden bir tanesiydi.
O sırada Boğa'yı sürekli kolundan dürtükleyen biri vardı: Terazi.
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Yaşanan gerginliği fark eden tek kişi ise Akrep oldu.
Akrep tam ağzını açacaktı ki bu kasıntılığa "Dur" diyecek tek isim olan İkizler'in goygoyuna maruz kaldı.
İkizler hemen bir sohbet açtı, Yay ile birlikte ortamı kaynattılar.
Yay ve İkizler rastgele yan yana oturmuştu ve büyüklerin gözleri onlardaydı.
Sohbet derinleştikçe Kova da dahil oldu. Ama ortak bir noktada buluşmak neredeyse mümkün değildi.
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Yengeç burcu ise ortamdaki herkesi iyi bir dinleyici olarak yakalamaya çalışıyor ancak sonsuz aşkını bulabileceğine dair inancını giderek kaybediyordu.
Bir noktada Başak hafifçe sandalyesini düzeltti ve masaya biraz daha yaklaşarak "Bu tür geleneksel buluşmalar sana mantıklı geliyor mu?" diye sordu.
Bu cümle, Başak için duygusal bir aydınlanma gibiydi.
Başak’ın gözleri parladı, çünkü ilk kez biri onun kadar sorumluluk sahibi, disiplinli ve hayatı ciddiye alan biriydi. Oğlak içinse, Başak’ın zeki ve organize oluşu büyüleyiciydi.
Evlilik işini aşırı ciddiye alan bu ikili ailelerin gözetiminde ilk tanışmada birbirlerinden etkilenerek evlilik yoluna girdiler.
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Siz bu masadaki hangi burçsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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