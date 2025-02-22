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Burçlar Görücü Usulü Tanışsa Hangi İki Burç İlk Görüşte Birbirine Aşık Olup Evlenirdi?

Burçlar Görücü Usulü Tanışsa Hangi İki Burç İlk Görüşte Birbirine Aşık Olup Evlenirdi?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.02.2025 - 12:48

Klasikleşmiş burç yorumlarını, haftalık ya da aylık ön görüleri bir kenara bırakın! Size bambaşka ve çok da eğlenceli bir konuyla geldik. Eğer biraz da burçlara ilginiz varsa burçlarla ilgili hikayeleştirdiğimiz bu burç uyumu içeriğimizi çok beğeneceksiniz. Hazırsanız, birlikte görücü usulü tanışan 12 burç içerisinden birbirine ilk bakışta aşık olacak o uyumlu burcu öğrenelim!

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Gökyüzünün derinliklerinde saklı bir akşamüstü, tüm 12 burç bir araya gelmişti.

Gökyüzünün derinliklerinde saklı bir akşamüstü, tüm 12 burç bir araya gelmişti.

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve son burcumuz Balık. Burçlarımızı tanıyorsunuz. Kimisi biraz agresif, kimisi depresif. Kimi çok eğlenceli kimi de aşırı detaycı.

Onları bir çatı altında toplayan şey ise geleneksel bir ailenin geçmişten getirdiği kuralıydı: Görücü usulü.

Onları bir çatı altında toplayan şey ise geleneksel bir ailenin geçmişten getirdiği kuralıydı: Görücü usulü.

Geleneksel bir aile, burçlara göre eşleştirme yapmanın aşkı kolaylaştıracağına inanıyordu. Bu yüzden, 12 burçtan gelen kişileri görgü kurallarına uygun, tam anlamıyla 'görücü usulü' bir buluşmaya davet ettiler.

Büyük bir masada, herkes ilk kez tanışıyordu. İlk tanışmada bile burçlar kendilerini açıkça belli ediyorlardı.

Büyük bir masada, herkes ilk kez tanışıyordu. İlk tanışmada bile burçlar kendilerini açıkça belli ediyorlardı.

Koç burcu masanın en başında oturmayı tercih etmişti. Sonuçta ilk burçtu, ona göre diğerlerinden daha çok liderlik özelliğine sahipti. O sohbeti yönetmeye çalışırken Aslan burcunun sürekli araya girmesine gıcık olmuştu.

Boğa burçlar arasında en çok dikkat çekenlerden bir tanesiydi.

Boğa burçlar arasında en çok dikkat çekenlerden bir tanesiydi.

Bir davet için oldukça şaşalı giyinmiş olan Boğa, bu gösterişine rağmen yalnızca yemeklerle ilgileniyordu. Onun tek derdi envai çeşit seçenek arasından en doğru tabak kombinasyonunu yapıp leziz bir yemek yemekti.

O sırada Boğa'yı sürekli kolundan dürtükleyen biri vardı: Terazi.

O sırada Boğa'yı sürekli kolundan dürtükleyen biri vardı: Terazi.

Bu görücü usulü tanışma toplantısında Terazi burcunu rahatsız eden bir şeyler vardı. Herkes aşktan ve sevgiden çok uzaktı. Bu yüzden oldukça gerilmişti. Sinirini de biraz kibar olmasını söyleyerek Boğa'dan çıkarıyordu.

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Yaşanan gerginliği fark eden tek kişi ise Akrep oldu.

Yaşanan gerginliği fark eden tek kişi ise Akrep oldu.

Boğa'nın özgürlük anlayışını da Terazi'nin endişesini de çok iyi anlayan Akrep, ortalığı yatıştırmak için olaya el attı. Ancak duygularını ve düşüncelerini o kadar zor ifade ediyordu ki onun için gardını indirmek hep zordu.

Akrep tam ağzını açacaktı ki bu kasıntılığa "Dur" diyecek tek isim olan İkizler'in goygoyuna maruz kaldı.

Akrep tam ağzını açacaktı ki bu kasıntılığa "Dur" diyecek tek isim olan İkizler'in goygoyuna maruz kaldı.

Ortamda bir sıkıntı varsa tek çözüm İkizler'di. Çünkü o sorunu sorun olarak görmediği için hemen o kasveti dağıtmayı çok iyi bilirdi.

İkizler hemen bir sohbet açtı, Yay ile birlikte ortamı kaynattılar.

İkizler hemen bir sohbet açtı, Yay ile birlikte ortamı kaynattılar.

Daima anlaşılmamaktan mustarip olan Akrep, burada da umduğu derinliği bulamayınca pes etti. Yay ve İkizler'in eğlenceli sohbetine yüzüne gülücük maskesini takarak eşlik etti.

Yay ve İkizler rastgele yan yana oturmuştu ve büyüklerin gözleri onlardaydı.

Yay ve İkizler rastgele yan yana oturmuştu ve büyüklerin gözleri onlardaydı.

İkizler, kendine has şakalarıyla ortamı ısıtırken, Yay kahkahalarla karşılık veriyordu. 'Evlenmek mi? Bu bana fazla ciddi geliyor' diye gülerek söze girdi İkizler. Yay ise göz kırptı: 'Aynen! Ama biriyle eğlenerek yaşlanacaksam, bu sen olabilirsin.'

Sohbet derinleştikçe Kova da dahil oldu. Ama ortak bir noktada buluşmak neredeyse mümkün değildi.

Sohbet derinleştikçe Kova da dahil oldu. Ama ortak bir noktada buluşmak neredeyse mümkün değildi.

Yay ve İkizler ne kadar önemsiz konulardan konuşursa konuşsun Kova mutlaka bir ideolojik çıkarım yapıyor. Bilgi ve birikimi ile diğerlerini dumur edecek yanıtlar vermeye devam ediyordu.

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Yengeç burcu ise ortamdaki herkesi iyi bir dinleyici olarak yakalamaya çalışıyor ancak sonsuz aşkını bulabileceğine dair inancını giderek kaybediyordu.

Yengeç burcu ise ortamdaki herkesi iyi bir dinleyici olarak yakalamaya çalışıyor ancak sonsuz aşkını bulabileceğine dair inancını giderek kaybediyordu.

Burçlar birbiriyle kaynaşmaya devam ederken salonun en köşesinde oturan Başak, ortamı detaylıca analiz ediyordu. Yemeğin sunumu, diğer burçların nasıl davrandığı... Hiçbir şey onun dikkatinden kaçmaz, bilirsiniz. Oğlak ise ciddi duruşuyla göz ucuyla onu süzüyor, gereksiz diyaloglardan kaçınıyor, her hareketini ölçüp biçiyordu.

Bir noktada Başak hafifçe sandalyesini düzeltti ve masaya biraz daha yaklaşarak "Bu tür geleneksel buluşmalar sana mantıklı geliyor mu?" diye sordu.

Bir noktada Başak hafifçe sandalyesini düzeltti ve masaya biraz daha yaklaşarak "Bu tür geleneksel buluşmalar sana mantıklı geliyor mu?" diye sordu.

Oğlak hafifçe başını salladı, gözlerinde gizli bir takdirle: 'Mantıklı olmasa burada olmazdım.'

Bu cümle, Başak için duygusal bir aydınlanma gibiydi.

Bu cümle, Başak için duygusal bir aydınlanma gibiydi.

Gereksiz romantik laflara değil, netliğe ihtiyacı vardı. Oğlak'ın pratik ve mantıklı yaklaşımı, onun içinde bir kıvılcım oluşturdu. Masadaki diğer burçlar farklı enerjilerle konuşup eğlenirken, Başak ve Oğlak'ın masadaki sohbetleri bir iş toplantısına benzeyebilirdi ama aralarında tuhaf bir çekim olduğu da kesindi.

Başak’ın gözleri parladı, çünkü ilk kez biri onun kadar sorumluluk sahibi, disiplinli ve hayatı ciddiye alan biriydi. Oğlak içinse, Başak’ın zeki ve organize oluşu büyüleyiciydi.

Başak’ın gözleri parladı, çünkü ilk kez biri onun kadar sorumluluk sahibi, disiplinli ve hayatı ciddiye alan biriydi. Oğlak içinse, Başak’ın zeki ve organize oluşu büyüleyiciydi.

Belki büyük ve ihtişamlı bir aşk değildi ama 'mantıklı bir gelecek' ihtimali bu ikiliyi birbirine çekmişti. Tanışmanın sonunda ise İkizler ve Yay ne kadar muhteşem bir uyum yakalasa da aileler Başak ve Oğlak'ın arasındaki çekimden memnun kalmışlardı.

Evlilik işini aşırı ciddiye alan bu ikili ailelerin gözetiminde ilk tanışmada birbirlerinden etkilenerek evlilik yoluna girdiler.

Evlilik işini aşırı ciddiye alan bu ikili ailelerin gözetiminde ilk tanışmada birbirlerinden etkilenerek evlilik yoluna girdiler.

Bu hikayede olan yine İkizler'e oldu, diyebiliriz.

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Siz bu masadaki hangi burçsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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