Bunlar Nasıl Sahneler? Yalı Çapkını Fragmanında Seyran'ın Sırtının Asitle Yakılmasına Tepki Yağdı!

Reyting rekortmeni dizi Yalı Çapkını sezon içinde yaşadığı düşüşü gidermek amacıyla Seyran ve Ferit'i barıştırmış ve eski gücünü yeniden toplamaya başlamıştı. Ferit'in Seyran'ı kaçırmasının ardından 66. bölüm fragmanında Seyran'a işkence edilmesi izleyicinin tepkisine yol açtı.