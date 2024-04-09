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Bunlar Nasıl Sahneler? Yalı Çapkını Fragmanında Seyran'ın Sırtının Asitle Yakılmasına Tepki Yağdı!

Bunlar Nasıl Sahneler? Yalı Çapkını Fragmanında Seyran'ın Sırtının Asitle Yakılmasına Tepki Yağdı!

yalı çapkını
themyscira - Misafir Editör
09.04.2024 - 21:40

Reyting rekortmeni dizi Yalı Çapkını sezon içinde yaşadığı düşüşü gidermek amacıyla Seyran ve Ferit'i barıştırmış ve eski gücünü yeniden toplamaya başlamıştı. Ferit'in Seyran'ı kaçırmasının ardından 66. bölüm fragmanında Seyran'a işkence edilmesi izleyicinin tepkisine yol açtı.

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Reyting rekortmeni Yalı Çapkını, cuma akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarıyor.

Reyting rekortmeni Yalı Çapkını, cuma akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarıyor.

Ferit ve Seyran'ın arasının bozulmasıyla izleyicisinin kopuş yaşamasının ardından, hem Pelin'in bebeğinin başkasından çıkması hem de ikilinin ilişkilerini toparlamaya başlaması yeniden güç toplamasını sağlamıştı.

Ferit ve Seyran'ın arasının bozulmasıyla izleyicisinin kopuş yaşamasının ardından, hem Pelin'in bebeğinin başkasından çıkması hem de ikilinin ilişkilerini toparlamaya başlaması yeniden güç toplamasını sağlamıştı.

Ancak Yalı Çapkını'nda mutluluk fazlasıyla kısa sürüyor. Ferit'in Seyran'ı kaçırmasıyla yeni bir kaos yükleniyor diye bekliyorduk ki...

Ancak Yalı Çapkını'nda mutluluk fazlasıyla kısa sürüyor. Ferit'in Seyran'ı kaçırmasıyla yeni bir kaos yükleniyor diye bekliyorduk ki...

Çok daha kötüsüyle karşı karşıya kaldık! Seyran'ın sırtına asit dökülerek işkence edildiği görüntüler dehşete düşürdü!

Çok daha kötüsüyle karşı karşıya kaldık! Seyran'ın sırtına asit dökülerek işkence edildiği görüntüler dehşete düşürdü!

66. bölümün fragmanını şöyle bırakalım. Fragman Seyran'a yapılanlar sebebiyle tepkilerin odağında!

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