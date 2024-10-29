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Bugün Mehmed: Fetihler Sultanı Var mı? 29 Ekim Bayramı Salı Günü Mehmed Dizisi Yeni Bölüm Yayınlanacak mı?

Bugün Mehmed: Fetihler Sultanı Var mı? 29 Ekim Bayramı Salı Günü Mehmed Dizisi Yeni Bölüm Yayınlanacak mı?

TRT
Esra Demirci
Esra Demirci - Onedio İçerik Editörü
29.10.2024 - 09:48

TRT1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü 29 Ekim Salı akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek mi? Resmi tatil olması sebebiyle izleyiciler arasında merak konusu olan o soruya yanıt verdik.

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TRT1'in sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, her hafta salı akşamları ekrana geliyor.

TRT1'in sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, her hafta salı akşamları ekrana geliyor.

Tarihi dizinin 29 Ekim günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

Mehmed: Fetihler Sultanı 29 Ekim Salı günü yeni bölümüyle yayınlanacak mı?

Mehmed: Fetihler Sultanı 29 Ekim Salı günü yeni bölümüyle yayınlanacak mı?

29 Ekim Salı Günü Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümü ekranlara gelecek mi, merak konusu oldu.

29 Ekim Bayram Günü Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Bölümü Var mı?

29 Ekim Bayram Günü Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Bölümü Var mı?

TRT1'in yayın akışına göre Mehmed: Fetihler Sultanı, 29 Ekim Salı günü yeni bölümüyle yayınlanacak.

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