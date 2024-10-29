Bugün Mehmed: Fetihler Sultanı Var mı? 29 Ekim Bayramı Salı Günü Mehmed Dizisi Yeni Bölüm Yayınlanacak mı?
Bugün Mehmed: Fetihler Sultanı Var mı? 29 Ekim Bayramı Salı Günü Mehmed Dizisi Yeni Bölüm Yayınlanacak mı?
TRT1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü 29 Ekim Salı akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek mi? Resmi tatil olması sebebiyle izleyiciler arasında merak konusu olan o soruya yanıt verdik.
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TRT1'in sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, her hafta salı akşamları ekrana geliyor.
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Mehmed: Fetihler Sultanı 29 Ekim Salı günü yeni bölümüyle yayınlanacak mı?
29 Ekim Bayram Günü Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Bölümü Var mı?
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