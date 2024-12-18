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Bugün İndirimde Neler Var? Stanley Termoslardan Calvin Klein Parfümlere 18 Aralık 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Stanley Termoslardan Calvin Klein Parfümlere 18 Aralık 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
18.12.2024 - 13:59

18 Aralık 2024 tarihinde sizin için özenle seçtiğimiz fırsatlarla karşınızdayız. Isıyı uzun süre koruyan Stanley termoslar, göz alıcı tasarımları ve üstün kalitesiyle bugünün indirimli ürünleri arasında yer alıyor. Ayrıca, sofistike ve kalıcı kokusuyla bilinen Calvin Klein parfümleri de bugünkü fırsatlarımız arasında. Hem kaliteyi hem de uygun fiyatı bir arada sunan bu fırsatları kaçırmayın. Bugünün indirimlerini takip edin, fırsatları yakalayın.

Bu içerik 18.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Karaca Multichef Stand Mikser Gökkuşağı Mutfak Şefi 1900W

1. Karaca Multichef Stand Mikser Gökkuşağı Mutfak Şefi 1900W

7699 TL yerine 6159 TL.

Karaca Multichef Stand Mikser Gökkuşağı Mutfak Şefi 1900W

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2. Beats Studio Pro - Gürültü Önleme Özellikli Kablosuz Bluetooth Kulaklık

2. Beats Studio Pro - Gürültü Önleme Özellikli Kablosuz Bluetooth Kulaklık

İndirimle 10.399,00 TL.

Beats Studio Pro - Gürültü Önleme Özellikli Kablosuz Bluetooth Kulaklık

3. Hasbro Gaming Monopoly Kutu Oyunu, 8+ yaş

3. Hasbro Gaming Monopoly Kutu Oyunu, 8+ yaş

Şimdi 630 TL.

Hasbro Gaming Monopoly Kutu Oyunu, 8+ yaş

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4. Oral-B Pro3-3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Beyaz (Seyahat Kabı Hediyeli)

4. Oral-B Pro3-3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Beyaz (Seyahat Kabı Hediyeli)

İndirimle 1.763,00 TL.

Oral-B Pro3-3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Beyaz (Seyahat Kabı Hediyeli)

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5. Penti Siyah Fit 15 Külotlu Çorap

5. Penti Siyah Fit 15 Külotlu Çorap

2 ürün alımına sepette net %50 indirim. 

Penti Siyah Fit 15 Külotlu Çorap

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6. Bargello No:122 210 ml Body Mıst Kadın

6. Bargello No:122 210 ml Body Mıst Kadın

Bargello'da 50 ml parfümlerde ikinci üründe 160 TL indirim!

Bargello No:122 210 ml Body Mıst Kadın

Trendyol external

7. Lovelyİstanbul Dore Düğmeli Tüvit Dokuma Ceket KIRMIZI LWF0010

7. Lovelyİstanbul Dore Düğmeli Tüvit Dokuma Ceket KIRMIZI LWF0010

Lovely yılbaşı koleksiyonunu gördünüz mü? Yılın en uygun fiyatları ile şimdi satışta. 

Lovely İstanbul Dore Düğmeli Tüvit Dokuma Ceket KIRMIZI LWF0010

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8. Züber Nutzilla Fındık Kreması Kakaolu 315g

8. Züber Nutzilla Fındık Kreması Kakaolu 315g

Züber Mağazasında %40'e varan İndirimlere ek kupon fırsatlarını kaçırmayın. 

Züber Nutzilla Fındık Kreması Kakaolu 315g

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9. Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Lt

9. Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Lt

İndirimle 1984 TL.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Lt

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10. Starbucks® Seramik Kupa - Balkabağı Tasarımlı - 473 ml

10. Starbucks® Seramik Kupa - Balkabağı Tasarımlı - 473 ml

649 TL yerine 499 TL.

Starbucks® Seramik Kupa - Balkabağı Tasarımlı - 473 ml

Hepsiburada external
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11. Calvin Klein In2u Edt 150 ml Erkek Parfüm

11. Calvin Klein In2u Edt 150 ml Erkek Parfüm

Calvin Klein In2u Edt 150 ml Erkek Parfüm

Hepsiburada external

12. adidas Advantage Base Erkek Spor Ayakkabı IF8556

12. adidas Advantage Base Erkek Spor Ayakkabı IF8556

Sepette sadece 1689 TL.

adidas Advantage Base Erkek Spor Ayakkabı

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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