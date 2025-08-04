Bugün İndirimde Neler Var? Puma Ayakkabılardan Yves Saint Laurent Parfümlere 4 Ağustos 2025 Günün Fırsatları
Trendyol’da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada’nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon’un birbirinden cazip fırsatları… 4 Ağustos 2025 tarihinde indirimlerle dolu bir gün sizi bekliyor. Puma ayakkabılardan Yves Saint Laurent parfümlere kadar birçok ürün indirimli fiyatlarıyla sizlerle. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın.
Bu içerik 04.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün Amazon’da indirime giren Puma Smash 3.0 L Spor Ayakkabı, hafif yapısı ve konforlu tasarımıyla koşu severler için ideal bir seçenek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün Amazon’da fırsat fiyatlarla sunulan La Roche-Posay Effaclar Gel, yağlı ve akneye eğilimli ciltler için geliştirilmiş etkili bir temizleyici.
Einhell Akülü Vidalama
Bugün Hepsiburada’da indirime giren Philips Avent Eğitici Damlatmaz Bardağı, 6 ay ve üzeri minikler için tasarlanmış ergonomik ve güvenli bir tercih.
Bugün Hepsiburada’da indirime giren Samsung VS20C8524TB/TR Jet 85 Şarjlı Dikey Süpürge, kullanıcıların sıklıkla tercih ettiği güçlü ve pratik bir temizlik cihazı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hc Care Complex Bitkisel Saç Bakım Kompleksi
Trendyol marka indirimleri kapsamında tüm ürünlerde 2. ürün sadece 1 TL.
YSL Beauty'de %40'a varan indirimlerle son 30 günün en düşük fiyatları!
Bade Natural’da tüm mağazada ikinci ürüne tam %40 indirim avantajı!
OneVet Omega 3 Kedi Köpekler İçin Deri ve Tüy Sağlığı Destekleyici Balık Yağı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yer Fıstığı Ezmesi - Probiyotikli Crunchy
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın