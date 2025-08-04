onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Kozmetik
Bugün İndirimde Neler Var? Puma Ayakkabılardan Yves Saint Laurent Parfümlere 4 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Puma Ayakkabılardan Yves Saint Laurent Parfümlere 4 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
04.08.2025 - 13:02 Son Güncelleme: 04.08.2025 - 17:34

Trendyol’da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada’nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon’un birbirinden cazip fırsatları… 4 Ağustos 2025 tarihinde indirimlerle dolu bir gün sizi bekliyor. Puma  ayakkabılardan Yves Saint Laurent parfümlere kadar birçok ürün indirimli fiyatlarıyla sizlerle. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın.

Bu içerik 04.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün Amazon’da indirime giren Puma Smash 3.0 L Spor Ayakkabı, hafif yapısı ve konforlu tasarımıyla koşu severler için ideal bir seçenek.

Bugün Amazon’da indirime giren Puma Smash 3.0 L Spor Ayakkabı, hafif yapısı ve konforlu tasarımıyla koşu severler için ideal bir seçenek.

Nefes alabilen üst yüzeyi sayesinde uzun antrenmanlarda ayağınızı serin tutar, SoftFoam+ iç tabanı ekstra yastıklama sunuyor.

PUMA Skyrocket Lite Road Running Shoe

Puma marka haftasındaki fırsatlara buradan göz atabilirsiniz.

Bugün Amazon’da fırsat fiyatlarla sunulan La Roche-Posay Effaclar Gel, yağlı ve akneye eğilimli ciltler için geliştirilmiş etkili bir temizleyici.

Bugün Amazon’da fırsat fiyatlarla sunulan La Roche-Posay Effaclar Gel, yağlı ve akneye eğilimli ciltler için geliştirilmiş etkili bir temizleyici.

pH 5.5 formülü sayesinde cildi kurutmadan nazikçe arındırır, fazla sebumu ve gözenek içindeki kirleri temizleyerek ferah bir temizlik hissi sunar. Alkol içermeyen, komedojenik olmayan yapısıyla hassas ciltlerde de güvenle kullanılabilir.

La Roche Posay Effaclar Gel

Parfüm ve Lüks Güzellik ₺1.000 Sepette %20

Einhell Akülü Vidalama

Einhell Akülü Vidalama

Ergonomik tasarımı ve softgrip yüzeyiyle elde rahat oturur, entegre LED aydınlatma sayesinde loş alanlarda bile hassas çalışma sağlıyor. Ev ve atölye kullanımı için vidalama ve hafif delme işleri ideal. 18 V voltaj ve 35 Nm tork, orta seviye işler için yeterli.

Einhell Akülü Vidalama

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Philips Avent Eğitici Damlatmaz Bardağı, 6 ay ve üzeri minikler için tasarlanmış ergonomik ve güvenli bir tercih.

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Philips Avent Eğitici Damlatmaz Bardağı, 6 ay ve üzeri minikler için tasarlanmış ergonomik ve güvenli bir tercih.

Yumuşak silikon bardak ucu yudum almayı kolaylaştırıyor ve az sayıda parça bulunduğu için bardak kolaylıkla temizlenir.

Sepete özel fiyatı 424,99 TL.

Philips Avent Eğitici Damlatmaz Bardak

Anne çocuk şenliğinde %35'e varan indirimler.

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Samsung VS20C8524TB/TR Jet 85 Şarjlı Dikey Süpürge, kullanıcıların sıklıkla tercih ettiği güçlü ve pratik bir temizlik cihazı.

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Samsung VS20C8524TB/TR Jet 85 Şarjlı Dikey Süpürge, kullanıcıların sıklıkla tercih ettiği güçlü ve pratik bir temizlik cihazı.

Jet Dual ve LED ışıklı başlık sayesinde en ince toz ve kir bile gözle görülür şekilde temizlenebilir. Dijital Inverter motoru ve HexaJet teknolojisi ile 210 W’a kadar emiş gücü sunuyor.

İndirimli fiyatı 12.999,00 TL.

Samsung VS20C8524TB/TR Jet 85 Şarjlı Dikey Süpürge

Küçük ev aletlerinde indirim festivali

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hc Care Complex Bitkisel Saç Bakım Kompleksi

Hc Care Complex Bitkisel Saç Bakım Kompleksi

HC Care Complex Bitkisel Saç Bakım Kompleksi, tamamen doğal içeriği ve güçlü bitki özleriyle saç bakımına bütüncül yaklaşan bir bakım ürünü. %100 sentetik kimyasal içermeyen yapısıyla, saç köklerinden uçlara kadar besleyici ve onarıcı etki sağlar. 

Sepete özel fiyatı 420 TL.

Hc Care Complex Bitkisel Saç Bakım Kompleksi

Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL İndirim

Trendyol marka indirimleri kapsamında tüm ürünlerde 2. ürün sadece 1 TL.

Trendyol marka indirimleri kapsamında tüm ürünlerde 2. ürün sadece 1 TL.

Zühre Ana Ananas Sirkesi Doğal Fermantasyon, katkısız ve geleneksel yöntemlerle üretilmiş hafif ananas aromalı doğal bir sirke. Bağışıklığı destekleyen antioksidanları ve sindirime yardımcı probiyotik yapısıyla salatalarda, soslarda veya detoks içeceklerinde kullanılabilir. 

Zühre Ana Ananas Sirkesi Doğal Fermantasyon Pineapple Vinegar

YSL Beauty'de %40'a varan indirimlerle son 30 günün en düşük fiyatları!

YSL Beauty'de %40'a varan indirimlerle son 30 günün en düşük fiyatları!

Özgürlüğün ve zarafetin simgesi olarak tasarlanmış, cesur ve çiçeksi bir kadın parfümü. Fransız lavantası ve Fas portakal çiçeğinin birleşimiyle oluşan bu parfüm, kendine güvenen ve kendi kurallarına göre yaşayan kadınlar için ideal

Yves Saint Laurent Libre EDP 30 ml Kadın Parfüm

 Libre EDP 30 ml ve ikonik Lash Clash maskaralarda net %30 indirim!

Bade Natural’da tüm mağazada ikinci ürüne tam %40 indirim avantajı!

Bade Natural’da tüm mağazada ikinci ürüne tam %40 indirim avantajı!

Cildinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı etkili biçimde korurken, aynı zamanda doğal bir ton eşitleme ve aydınlatma sağlar. Pratik stick formu ile kolay uygulanır.

Bade Natural 50 SPF  Güneş Koruyucu Stick

OneVet Omega 3 Kedi Köpekler İçin Deri ve Tüy Sağlığı Destekleyici Balık Yağı

OneVet Omega 3 Kedi Köpekler İçin Deri ve Tüy Sağlığı Destekleyici Balık Yağı

Patili dostunuzun yiyeceklerini daha cazip hale getirmeye yardımcı olacak OneVet Omega 3, hem lezzetli bir katkı sağlıyor hem de genel sağlık durumuna olumlu etkiler sunuyor. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yer Fıstığı Ezmesi - Probiyotikli Crunchy

Yer Fıstığı Ezmesi - Probiyotikli Crunchy

Sağlıklı ve besleyici bir seçenek olarak karşımıza çıkan Probiyotikli Crunchy Yer Fıstığı Ezmesi, yer fıstığının doğal lezzetini, probiyotiklerin faydasıyla bir arada sunuyor. Üstelik sepette %45 indirimle!

Linki burada.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın