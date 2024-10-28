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Bugün İndirimde Neler Var? Penti Sütyen'den Karaca Tencere Seti'ne 28 Ekim 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Penti Sütyen'den Karaca Tencere Seti'ne 28 Ekim 2024 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
28.10.2024 - 11:41

28 Ekim 2024 tarihinde, alışveriş severler için büyük bir fırsat günü! Calvin Klein Euphoria kadın parfümünden, Miu Miu güneş gözlüklerine kadar birçok ürün indirimde. Unutmayın, bu fırsatlar sınırlı süreliğine geçerli. Bu nedenle, alışveriş listenizi hazırlayın ve bu muhteşem indirimleri kaçırmayın!

Bu içerik 28.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Karaca Emirgan Xl 10 Parça Saklama Kaplı Çelik Indüksiyon Tabanlı Tencere Seti

Karaca Emirgan Xl 10 Parça Saklama Kaplı Çelik Indüksiyon Tabanlı Tencere Seti

10 parça çelik tencere seti 3999 TL yerine 3799 TL! Üstelik sepete eklediğinde 7 parça granit tencere seti 1 TL.

Karaca Tencere Seti

Trendyol

Penti Bloom Lace Pembe Sütyen

Penti Bloom Lace Pembe Sütyen

Penti kadın, erkek ve çocuk ürünlerinde 1 alana 1 hediye fırsatı!

Penti Bloom Lace Pembe Sütyen

Trendyol

Bargello Kadın 50 ml Roll On

Bargello Kadın 50 ml Roll On

50 ML ürünlerde geçerli 2.ürüne 160 TL indirim fırsatı sunuluyor!

Bargello Kadın 50 ml Roll On

Trendyol

Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı 300 ml

Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı 300 ml

Organik, vegan ve glutensiz tüm ürünlerde %36 indirim fırsatı!

Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı 300 ml

Trendyol

Osis Flatliner Isı Koruyucu Elektriklenme Karşıtı Pürüzsüzlük Spreyi 200ml

Osis Flatliner Isı Koruyucu Elektriklenme Karşıtı Pürüzsüzlük Spreyi 200ml

İndirimli fiyatıyla şuanda 266,79 TL.

Osis Flatliner Isı Koruyucu Elektriklenme Karşıtı Pürüzsüzlük Spreyi 200ml

Trendyol
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Calvin Klein Calvin Klein Euphoria EDP 100 ml Kadın Parfüm

Calvin Klein Calvin Klein Euphoria EDP 100 ml Kadın Parfüm

4.075,88TL yerine sepette 3.056,91 TL.

Calvin Klein Calvin Klein Euphoria EDP 100 ml Kadın Parfüm

Hepsiburada

Schafer Fry Çıtır Kızartma Tenceresi 22 cm Kırmızı

Schafer Fry Çıtır Kızartma Tenceresi 22 cm Kırmızı

Sepette indirimli fiyatıyla 427,00 TL.

Schafer Fry Çıtır Kızartma Tenceresi 22 cm Kırmızı

Hepsiburada

Mıu Mıu Mu 54ZS 7OE5D1 53 Unisex Güneş Gözlüğü

Mıu Mıu Mu 54ZS 7OE5D1 53 Unisex Güneş Gözlüğü

12.500,00 TL yerine 9.400,00 TL.

Mıu Mıu Mu 54ZS 7OE5D1 53 Unisex Güneş Gözlüğü

Hepsiburada

Bella Maison Bella Ikili Microfiber Yastık Beyaz

Bella Maison Bella Ikili Microfiber Yastık Beyaz

1.199,99TL yerine sepette 360,00 TL. 

Bella Maison Bella Ikili Microfiber Yastık Beyaz

Hepsiburada

Suwen Pearl Hamile Lohusa Pijama Takımı

Suwen Pearl Hamile Lohusa Pijama Takımı

2.899,99 TL yerine 1.449,99TL.

Suwen Pearl Hamile  Lohusa Pijama Takımı

Hepsiburada
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Shade Kadın Kapüşonlu Şişme Mont

Shade Kadın Kapüşonlu Şişme Mont

1.912,09 TL yerine sepette 508,75 TL.

Shade Kadın Kapüşonlu Şişme Mont

Hepsiburada

PUMA Tori Kadın Ayakkabı

PUMA Tori Kadın Ayakkabı

3.900,00TL yerine indirimli fiyatıyla 1.950,00TL.

PUMA Tori Kadın Ayakkabı

Amazon

Himalaya Since 1930 Dark Spot Clearing Leke Karşıtı Zerdeçal Özlü Yüz Temizleyici

Himalaya Since 1930 Dark Spot Clearing Leke Karşıtı Zerdeçal Özlü Yüz Temizleyici

İndirimli fiyatı 86,90TL.

Himalaya Since 1930 Dark Spot Clearing Leke Karşıtı Zerdeçal Özlü Yüz Temizleyici

Amazon

OtterBox Sleek iPhone 14 Plus kılıf

OtterBox Sleek iPhone 14 Plus kılıf

1.048,18TL yerine 471,48TL.

OtterBox Sleek iPhone 14 Plus kılıf

Amazon

Puma EvoStripe Fz Hoodie Erkek

Puma EvoStripe Fz Hoodie Erkek

4.400,00TL yerine  1.980,00TL.

Puma EvoStripe Fz Hoodie Erkek

Amazon
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