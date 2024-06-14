Görüş Bildir
Haberler
Spor
Bu Yaz Televizyon Ekranlarından Capcanlı Takip Edebileceğiniz 8 Spor Organizasyonu

etiket Bu Yaz Televizyon Ekranlarından Capcanlı Takip Edebileceğiniz 8 Spor Organizasyonu

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 16:31

Bu yaz bi başka! Hem yazın keyfini çıkarıp hem de Samsung televizyonlarımızdan naklen canlı izleyebileceğimiz spor müsabakalarını sizler için derledik. gelin hep birlikte yazın coşkusunu doyasıya çıkarabileceğimiz o muhteşem spor organizasyonlarına bir göz atalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. EURO 2024 heyecanı 14 Haziran'da başlıyor!

1. EURO 2024 heyecanı 14 Haziran'da başlıyor!

Ülkemizin de içinde bulunduğu 24 takım ile gerçekleştirilecek olan EURO 2024 bu yıl Almanya ev sahipliğinde düzenlenecek. 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında futbolseverleri televizyonları karşısında heyecandan tırnak yedirtecek duruma getirecek maçlar TRT ekranlarından izlenebilecek.

2. Copa Amerika heyecanı 20 Haziran'da başlıyor!

2. Copa Amerika heyecanı 20 Haziran'da başlıyor!

Bildiğimiz üzere Amerika Kıtası'nın en büyük kupası olan Copa Amerika 20 Haziran'dan 14 Temmuz'a kadar futbolseverlere şölen yaşatacak. Güney Amerika ekipleri dışında bu organizasyona Kuzey Amerika'dan da 6 ülke katılım gösterecek.

3. UEFA Süper Kupa Finali!

3. UEFA Süper Kupa Finali!

UEFA Süper Kupa finali 14 Ağustos'ta Polonya'nın başkenti Varşova'da  şampiyonları karşı karşıya getirecek. Avrupa Ligi Şampiyonu ile Şampiyonlar Ligi Şampiyonu karşı karşıya gelecek! Bu büyük heyecana televizyonlarımız karşısında hep birlikte naklen ortak olacağız.

4. 2024 Paris Olimpiyatları Tüm Görkeyimiyle Dünyanın Gündeminde!

4. 2024 Paris Olimpiyatları Tüm Görkeyimiyle Dünyanın Gündeminde!

26 Temmuz'da dünya ekranlara kilitlenecek! Spor deyince aklımıza gelen organizasyonların en başında gelen olimpiyatlara bu yıl Paris ev sahipliği yapacak! Yaklaşık olarak 11 bin sporcunun katılımıyla düzenlenecek olan Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

5. Paris, Paralimpik Olimpiyatları'na da ev sahipliği yapacak!

5. Paris, Paralimpik Olimpiyatları'na da ev sahipliği yapacak!

28 Ağustos'ta Paris'te yeniden ekranlara kilitleneceğiz. 8 Eylül'e kadar devam edecek olan Paralimpik Olimpiyatlar engelsiz sporcuların katılımıyla gerçekleşecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Tarihi Kırkpınar Güreşleri 663. kez gerçekleşecek!

6. Tarihi Kırkpınar Güreşleri 663. kez gerçekleşecek!

5-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan sporcularımıza ev sahipliği yapacak olan Kırkpınar Güreşleri 663. kez tüm heyecanıyla ekranlara gelecek.

7. Wimbledon 2024 ortalığı kasıp kavuracak!

7. Wimbledon 2024 ortalığı kasıp kavuracak!

Yılın 3. Grand Slam'i Wimbledon 2024 hepimizi bu heyecana ortak edecek. Wimbledon, 1-14 Temmuz tarihleri ​​arasında Londra'daki All England Lawn Tennis and Croquet Club'da düzenlenecek. Wimbledon bu yıl geçen senelere nazaran rekor bir ödülle oynanacak... Ödül toplam 50 Milyon Pound'luk rekor bir ödül olacak!

8. Amerika Açık 26 Ağustos'ta başlayacak!

8. Amerika Açık 26 Ağustos'ta başlayacak!

26 Ağustos'ta başlayacak olan Amerika Açık Tenis Turnuvası macerası ekranlardan naklen yayınlanacak. Turnuva 8 Eylül'e kadar devam edecek!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın