Bu Yaz Televizyon Ekranlarından Capcanlı Takip Edebileceğiniz 8 Spor Organizasyonu
Bu Yaz Televizyon Ekranlarından Capcanlı Takip Edebileceğiniz 8 Spor Organizasyonu
Bu yaz bi başka! Hem yazın keyfini çıkarıp hem de Samsung televizyonlarımızdan naklen canlı izleyebileceğimiz spor müsabakalarını sizler için derledik. gelin hep birlikte yazın coşkusunu doyasıya çıkarabileceğimiz o muhteşem spor organizasyonlarına bir göz atalım!
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1. EURO 2024 heyecanı 14 Haziran'da başlıyor!
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2. Copa Amerika heyecanı 20 Haziran'da başlıyor!
3. UEFA Süper Kupa Finali!
4. 2024 Paris Olimpiyatları Tüm Görkeyimiyle Dünyanın Gündeminde!
5. Paris, Paralimpik Olimpiyatları'na da ev sahipliği yapacak!
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