Bu Yaşam Felsefelerinin Anlamını Biliyor musun?
Bu Yaşam Felsefelerinin Anlamını Biliyor musun?
Dünyanın her yerinde daha iyi bir yaşamı amaçlayan farklı yaşam felsefeleri var. Coğrafyaya ve kültüre göre değişiklik gösteren bu yaşam felsefelerinin amacı da uygulanışı da farklılık gösterebiliyor. Bakalım sen bunlara ne kadar hakimsin?
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1. Yunanistan'da çıkan ve her işten keyif almanın ve eğlenceli bir tarafını bulmanın mümkün olduğunu anlatan yaşam felsefesi hangisi?
2. Ölü Ozanlar Derneği ile tanıdığımız Latin kökenli "Carpe Diem" felsefesinin anlamı ne peki?
3. Peki Afrika'dan çıkan Ubuntu felsefesinin olayı nedir?
4. Svahili dilinde "Hiç üzülme." , "Hiç sorun yok." gibi anlamlara gelen ve Aslan Kral'dan bildiğimiz o ünlü yaşam felsefesi hangisi?
5. Her şeyi düzeltmek, sıfırlamak ve yenilemenin erdem olarak görüldüğü yapıcı olmanın onurlandırıldığı Hawai yaşam felsefesi hangisi peki?
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6. Ekvador'dan çıkan ve "İyi Yaşam" anlamına gelen o huzur verici yaşam felsefesi hangisi?
7. "Her sabah yataktan mutlu kalkmak için bir neden bulun!" mesajını veren Japon iyi yaşam felsefesi hangisi?
8. Hazırsan son sorumuz geliyor. İskandinav yaşam felsefesi Hygge nedir?
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