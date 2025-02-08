Bu Ünlülerle Sevgili Olmak mı Arkadaş Olmak mı?
Bu Ünlülerle Sevgili Olmak mı Arkadaş Olmak mı?
Kimimiz onları ekranlarda gördüğümüzde kalbimiz hızla çarpar, kimimiz ise onların hayatlarına dair her detayı merakla takip ederiz. Hayranlıkla izlediğimiz ünlüler. Onlarla birlikte vakit geçirmeyi, onları daha yakından tanımayı kim istemez ki? Belki bir romantik akşam yemeği, belki de sadece samimi bir dostluk... Peki, sizce bu ünlülerle sevgili olmak mı daha heyecan verici olurdu, yoksa sadece iyi bir dost olmak mı daha keyifli olurdu?
Haydiii!
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1. Aslı Enver
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2. Özge Özpirinçci
3. Demet Özdemir
4. Hazal Kaya
5. Eda Ece
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6. Serenay Sarıkaya
7. Afra Saraçoğlu
8. Pınar Deniz
9. Danla Bilic
10. Merve Boluğur
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11. Tuba Büyüküstün
12. Mine Tugay
13. Hande Erçel
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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