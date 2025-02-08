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Bu Ünlülerle Sevgili Olmak mı Arkadaş Olmak mı?

Bu Ünlülerle Sevgili Olmak mı Arkadaş Olmak mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
08.02.2025 - 15:01

Kimimiz onları ekranlarda gördüğümüzde kalbimiz hızla çarpar, kimimiz ise onların hayatlarına dair her detayı merakla takip ederiz. Hayranlıkla izlediğimiz ünlüler. Onlarla birlikte vakit geçirmeyi, onları daha yakından tanımayı kim istemez ki? Belki bir romantik akşam yemeği, belki de sadece samimi bir dostluk... Peki, sizce bu ünlülerle sevgili olmak mı daha heyecan verici olurdu, yoksa sadece iyi bir dost olmak mı daha keyifli olurdu?

Haydiii!

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1. Aslı Enver

1. Aslı Enver

2. Özge Özpirinçci

2. Özge Özpirinçci

3. Demet Özdemir

3. Demet Özdemir

4. Hazal Kaya

4. Hazal Kaya

5. Eda Ece

5. Eda Ece
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6. Serenay Sarıkaya

6. Serenay Sarıkaya

7. Afra Saraçoğlu

7. Afra Saraçoğlu

8. Pınar Deniz

8. Pınar Deniz

9. Danla Bilic

9. Danla Bilic

10. Merve Boluğur

10. Merve Boluğur
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11. Tuba Büyüküstün

11. Tuba Büyüküstün

12. Mine Tugay

12. Mine Tugay

13. Hande Erçel

13. Hande Erçel

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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