Bu Testte Yalnızca Beethoven Full Çekebilir! Müzik Konusunda Ne Kadar Bilgilisin?
Bu Testte Yalnızca Beethoven Full Çekebilir! Müzik Konusunda Ne Kadar Bilgilisin?
Yalnızca çok ünlü müzisyenlerin full çekebileceği bu müzik testinde toplam kaç doğru cevap vereceksin?
Hazırsan başlayalım!
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1. Hangi müzik terimi "sessiz ve yumuşak" anlamına gelir?
2. Hangi tür müzik genellikle geleneksel olarak İrlanda'da çalınır?
3. Hangi müzik terimi "hızlı ve hafif" anlamına gelir?
4. Hangi tür müzik genellikle çok telli ve akustik enstrümanlarla çalınır?
5. Hangi ünlü besteci "The Four Seasons" adlı eseri bestelemiştir?
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6. Hangi ünlü şarkıcı "Thriller" albümüyle tanınır?
7. Hangi müzik türü genellikle çellonun önemli bir parçasıdır?
8. Hangi müzik türü genellikle vokal ve ritmik enstrümanlarla karakterizedir ve Afrika kökenli ritimlere dayanır?
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