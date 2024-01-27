Bu Test ile Aşkını Nasıl İfade Ettiğini Keşfet!
Bu Test ile Aşkını Nasıl İfade Ettiğini Keşfet!
Her yiğidin bir yoğurt yiyişi olduğu gibi her aşığın da aşkını bir ifade ediş şekli vardır. Bakalım sen aşkını nasıl ifade ediyorsun?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?
2. O zaman söyle bakalım, sence bir ilişkide bu anlardan hangisi daha güzel?
3. Peki bir ilişkinin temeli bunlardan hangisidir?
4. Partnerinle bu etkinliklerden hangisini yapmayı tercih edersin diye sorsak?
5. Partnerinin çok sevdiği ancak senin o kadar da sevmediğin bir aktiviteye katılmak konusunda ne düşünüyorsun?
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6. Partnerinle özel bir günü nasıl kutluyorsunuz?
7. Partnerinle aranızdaki anlaşmazlıkları nasıl çözmeyi tercih ediyorsunuz?
8. Son olarak, partnerinle arandaki ilişki bir film olsa bu türlerden hangisi olurdu?
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