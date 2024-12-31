Bu Popüler Karakterlerin En Sevdikleri Yemekleri Doğru Bilecek misin?
Bu Popüler Karakterlerin En Sevdikleri Yemekleri Doğru Bilecek misin?
Dizi ve filmleri, hatta çizgi filmleri izlerken herhangi bir karakter, bir şeyler yer ve yemiş olmamıza rağmen o kadar çok canımız çeker ki... Mutlaka hafızanda bir yerlerde bir karakterin yediği bir şey kalmıştır. Hafızanı tazelemeye geldik!
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1. The Simpsons'tan Homer Simpsons'ın en sevdiği yiyecek, bunlardan hangisi?
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2. Gördüğümüz en tatlı ve bir o kadar tembel bir kedi olan Garfield'ın favori yemeği, bunlardan hangisi olabilir?
3. Ormanda arkadaşlarıyla maceradan maceraya atlayan Winnie, hangi yiyecek ile biliniyor?
4. Parks and Recreation'dan tanıdığımız Ron Swanson'ın favori yiyeceği neydi?
5. Brooklyn Nine-Nine'ın polis departmanındaki Terry Jeffords, en çok ne yiyordu?
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6. Her sezon farklı bir sima gördüğümüz Doctor Who'nun doktoru, bunlardan hangisini çok seviyor?
7. The Avengers'ın parlayan yıldızı Tony Stark, hangi yemek aşkıyla biliniyor?
8. The Office'ın Michael Scott'ı, en çok ne yemeyi seviyor?
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