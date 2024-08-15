Bu Lezzetler Ege Mutfağına Aşık Eder: Muğla'da Nerede, Ne Yenir?

Ege’nin incisi Muğla, sadece muhteşem doğası ve eşsiz plajlarıyla değil, aynı zamanda zengin mutfağıyla da gönülleri fethediyor. Muğla’nın birbirinden lezzetli yemekleri, zeytinyağının hafifliği ve taptaze malzemelerin uyumuyla adeta bir sanat eseri gibi. Peki, Muğla’da hangi lezzetleri tatmadan dönmemelisiniz?