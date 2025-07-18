Bu İlişki Sana Gerçekten İyi Geliyor mu?

İlişkinin duygusal derinliği senin için çok önemli. Partnerinle karşılıklı olarak birbirinizi destekliyor ve birbirinize değer veriyorsunuz. Birbirinizi seviyorsunuz ancak bazen iletişimde eksiklikler oluyor ve bu seni rahatsız edebiliyor. Duyguların yoğun olabilir ama herhangi bir durumda daha açık iletişim kurmak, ilişkinizin ilerlemesi için çok önemli! Bazı durumlarda hislerini karşı tarafın anlamasını bekliyorsun ama bu her zaman mümkün olmuyor. O nedenle açık olmakta fayda var!