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Bu İlişki Sana Gerçekten İyi Geliyor mu?

etiket Bu İlişki Sana Gerçekten İyi Geliyor mu?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
18.07.2025 - 23:47

İlişkilerde bazen her şey mükemmelmiş gibi görünse de bazen kalbimizin derinliklerinde bir şeyler eksik olabilir. Bu testle birlikte ilişkine dair hislerini daha net göreceksin! Haydi başlayalım. 👇

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Partnerinle en sık hangi konu hakkında tartışıyorsunuz?

3. Peki, partnerinin hangi huyu seni deli ediyor?

4. En son ne zaman birlikte bir şeyler yaptınız?

5. Hayatında olumsuz bir şey olduğunda en çok neye ihtiyaç duyuyorsun?

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6. Söyle bakalım, partnerinin en sevdiğin huyu hangisi?

7. İlişkide en çok hangi anlarda kendini güvende hissediyorsun?

8. Partnerin şu an evlenme teklif etse kabul eder misin?

9. Partnerinle geleceğe dair bir şey planlamak senin için nasıl bir deneyim?

Sen gayet mutlusun!

Bu ilişki sana güven veriyor ve partnerinle birlikte gerçekten keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz. İkiniz de birbirinizi rahatça anlayabiliyorsunuz ve bir arada olmak seni çok mutlu ediyor. Aranızda güçlü bir bağ var ve bu ilişki evliliğe doğru gidiyor gibi! Ancak bazen ilişkideki rutinden dolayı sıkılmalar, bunalmalar olabilir. Birlikte yeni maceralar keşfetmek, ilişkinizin taze kalmasını sağlayabilir.

Genel olarak mutlu sayılırsın!

İlişkinin duygusal derinliği senin için çok önemli. Partnerinle karşılıklı olarak birbirinizi destekliyor ve birbirinize değer veriyorsunuz. Birbirinizi seviyorsunuz ancak bazen iletişimde eksiklikler oluyor ve bu seni rahatsız edebiliyor. Duyguların yoğun olabilir ama herhangi bir durumda daha açık iletişim kurmak, ilişkinizin ilerlemesi için çok önemli! Bazı durumlarda hislerini karşı tarafın anlamasını bekliyorsun ama bu her zaman mümkün olmuyor. O nedenle açık olmakta fayda var!

Biraz daha duygusallık lazım!

Bu ilişki sana özgürlük ve kişisel alan tanıyor. Partnerinle güçlü bir bağ kurmuşsunuz ama bazen aranızda fazla mesafe oluyor gibi! İkiniz de bireysel alanınıza saygı gösteriyorsunuz, ancak biraz daha duygusal yakınlık, ilişkinizin güçlenmesine yardımcı olabilir. İlişkinizde belli bir denge kurmuşsunuz ve bu çok özel. Ama birbirinize ihtiyacınız olduğu durumlarda o yakınlığı sağlayabilmeniz lazım!

İlişkin sana bazen iyi gelmiyor!

Bu ilişki seni heyecanlandırıyor ama sen biraz daha istikrar arıyorsun. Partnerinle aranızdaki çekişmeler bazen seni zorlayabiliyor. Ancak bir çözüm yolu bulmak, ilişkideki dengenin sağlanmasına yardımcı olabilir. Her iki tarafın da eşit derecede çaba sarf etmesi gerektiğini unutma. Beklentileriniz çok farklı olabilir ama açık iletişim kurmak ve birbirinize duygusal anlamda biraz daha destek sağlamak bu ilişkiyi başka bir boyuta taşıyabilir.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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